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Что такое слаймы и как их сделать? Развлечение для родителей и детей

20.03.2020

Огромный ассортимент игрушек балует детей всевозможными видами развлечений. Однако наибольший интерес вызывают странные и непонятные предметы, которые могут разнообразить досуг. Среди таких топовые позиции занимают слаймы, или жвачки для рук. Что такое слаймы и как их сделать в домашних условиях самостоятельно — узнавала редакция STB.UA.

слаймы

Что такое слаймы?

Слайм – это детская игрушка, которая не несет абсолютно никакого вреда для здоровья. По консистенции подобна желеобразному материалу, который не липнет к рукам. Многие называют слаймы своеобразным антистрессом или жвачкой для рук. Возможно, для взрослых не совсем понятная вещь, однако стоит их только взять в руки, как они моментально вызывают интерес.   слаймы

Сегодня существует множество разных видов слаймов, которые представлены в разных цветах и формах. Однако как бы вы ни мяли консистенцию, она расправляется и принимает исходный вид. При этом на руках не оставляет никаких отпечатков и запахов, ощущения липкости или дискомфорта. Такое удовольствие вполне бюджетное и безопасное. Детям до 3 лет в использовании запрещены из-за вероятности употребления их в качестве еды. Европейская комиссия ввела запрет на использование слаймов в виде сладостей, дабы точно избежать соблазна со стороны детей потянуть их в рот.  Но если ваше чадо уже сознательно подходит к выбору игрушек и послушно кушает ложкой суп, спокойно выбирайте слаймы в качестве потехи.
слаймы

Сегодня популярность обретают те игрушки, которые не похожи на типичную куклу или пожарную машинку. Чем более странная «цацка», тем востребованнее она будет для ребенка. Так и со слаймами, которые не несут в себе никакого смысла и по форме напоминают обычную лепешку. Однако именно такой атрибут способен успокаивать и концентрировать внимание, а также соблюдать порядок и тишину во время досуга.

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Как сделать слаймы самостоятельно в домашних условиях?

Для того, чтобы самостоятельно сделать жвачку для рук, или «лизуна», вам понадобятся составляющие, которые вполне доступны:

  1. Тетраборат натрия, который можно найти в любой аптеке.
  2. Клей ПВА или Elmer`s.
  3. Вода.
  4. По желанию вы можете добавить пищевые красители, которые безвредны для здоровья.

слаймы

Способ приготовления слайма:

  1. Разведите в стакане воды столовую ложку тетрабората натрия, а также клей в пропорциях 1:1.
  2. Смешайте всю субстанцию до однородной массы и добавьте краситель. Помешивайте до густоты.
  3. С получением желеобразной консистенции выложите слайм на бумагу или салфетку, чтобы впиталась вся лишняя влага. 

слаймы

Также есть небольшой секрет. Если в готовую массу добавить лосьон для тела, она станет более жидкая и воздушная. Таким образом, она легко будет стекать между пальцев, возвращаясь в свою исходную форму. Не забывайте после применения прятать слайм в закрытый контейнер, чтобы он не высыхал.

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Даже несмотря на безопасный состав слайма, следите за тем, чтобы его частицы не попадали в глаза и организм ребенка. Заранее проведите консультацию по использованию и возможных последствиях в случае неправильного применения.

слаймы

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