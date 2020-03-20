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Что можно есть в пост перед Пасхой в 2020 году

20.03.2020

Великий пост — особенное время, когда человек старается очиститься физически и духовно. Именно поэтому в пост перед Пасхой в 2020 году едят только продукты растительного происхождения, ведь считается, что мясо, яйца и другая скоромная пища тяжелы для организма. Однако к соблюдению запретов в еде нужно готовиться заранее, а также важно иметь хорошее состояние здоровья. Кроме того, нельзя забывать, что поститься не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам, девочкам-подросткам, а также людям с тяжелой физической работой и серьезными заболеваниями.

крест на фоне восхода

Что едят в пост перед Пасхой в 2020 году: разрешенные продукты

В пост 2020 можно есть хлеб, приготовленный без яиц и масла, овощи как сырые, так и вареные, тушеные или запеченные, сезонные фрукты, разнообразные каши без масла, соленые, квашеные и маринованные овощи, ягоды и орехи, зелень и пряности. Можно готовить и сладости постные десерты.

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Чтобы организм получал достаточно белка, следует употреблять в пищу естественные заменители мяса – грибы и бобовые. Тут вам и продукты из сои соевое мясо и сыр тофу, и нут (турецкий или бараний горох), из которого на современном этапе научились делать даже макаронные изделия чемпионы по содержанию легкоусвояемого белка, и привычные нам фасоль, горох, бобы, чечевица, зеленый горошек…

постная еда

Также не стоит забывать о соевом молоке, которое не подпадает под запрет на молочные продукты благодаря своему растительному происхождению. Из напитков разрешены также чай, кофе, компоты, соки и, конечно же, вода в неограниченных количествах. 

Великий пост самый строгий и длительный на протяжении года. По церковным канонам в этот период разрешены один-два приема пищи в день. Кроме того, в некоторые дни практикуется полный отказ от еды это касается первых понедельника (11 марта) и четверга (14 марта) поста, а также Страстной пятницы (26 апреля).

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Также существует разделение на дни горячих блюд (вторник и четверг) и сухоядения (понедельник, среда и пятница), когда разрешена только сырая пища. А вот по выходным разрешается добавлять в еду растительное масло и даже пить некрепленое виноградное вино.

консервированные овощи

Кроме того, в Лазареву субботу (20 апреля) можно есть икру, а в Вербное воскресенье (14 апреля) рыбу и морепродукты.

28 апреля, на Пасху 2019, наступает разговение снимаются запреты на пищу животного происхождения.

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Что едят в пост перед Пасхой в 2020 году: запрещенные продукты

На период Великого поста запрещается употреблять алкоголь (кроме виноградного вина без спирта, разрешаемого по выходным), все мясные и молочные продукты, яйца, масло (по выходным позволено добавлять в пищу растительное), рыбу (за исключением определенных дней), желе и другие  блюда, приготовленные на основе желатина, яиц, маргарина и других продуктов животного происхождения.

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