Какого числа Благовещение в 2020 году? Почему Благовещение считается великим православным праздником? Что можно и чего нельзя делать в этот день? Читайте наш материал, и вы получите ответы на все эти вопросы!

Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из величайших праздников православной церкви, дата которого не меняется. По старому стилю праздник выпадал на 25 марта. Но сейчас Благовещение отмечается православными 7 апреля ежегодно, и 2020 год не исключение. Празднование не переносится, даже если на этот день выпадает Пасха. Если же в Благовещение – 7 апреля – продолжается Великий пост, то его обычно ослабляют в этот день.

Если вы не знаете, почему Благовещение считается великим православным праздником, то мы кратко изложим библейский сюжет. В этот день Марии, которая тогда была обычной невинной девушкой, архангел Гавриил сообщил Благую весть. Она узнала, что станет матерью Сына Божьего. Такой выбор Всевышнего в Библии объясняется тем, что Мария воспитывалась в семье благочестивых галилеян, которые долгое время не могли иметь детей. А когда Господь осчастливил их ребенком, то они поклялись, что отдадут свою дочь ему на служение с самого рождения.

С самого раннего возраста (с 3 лет) Мария воспитывалась в храме. Когда она достигла совершеннолетия, то должна была покинуть его стены. Но девушка отказалась уходить и выходить замуж. Она сказала священнослужителям, что отдана Господу и собирается быть девственной, посвятив свою жизнь ему. Поэтому служители храма решили, что обручение с праведным старцем Иосифом станет выходом из сложившейся ситуации. И он будет оберегать и заботиться о девушке. После этого девушка переехала в дом Иосифа и посвящала все свое время молитвам, чтению священных писаний и работе.

В один из привычных Марии дней к ней и явился архангел, сообщив Благую весть: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами». Девушка не сразу поняла, что значит такое обращение. Ангел объяснил, что ей выпала честь зачать и выносить сына Божьего. Мария недоумевала, ведь она несет девственный обет. Архангел Гавриил сказал ей: «Святой Дух снизойдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя». Считается, что именно в этот момент произошло зачатие Христа. И разнеслась по миру Благая весть об этом!

Что нельзя делать на Благовещение:

Есть такая поговорка про этот день: «Птица гнезда не вьёт, девка косу не плетёт». Она связана с тем, что в Благовещение нельзя работать – работа будет бестолковой и ненужной. Может быть, вы слышали легенду о кукушке? Она связана именно с Благовещением. Говорят, что в этот день кукушка свила гнездо, не прислушавшись к велению не работать. Теперь кукушка не умеет вить гнёзда и ей приходится подбрасывать свои яйца другим птицам.

Как говорилось выше, ещё в Благовещение «…девка косу не плетёт». Считается, что помимо запрета на любую работу в этот день, эта поговорка связана и с волосами. Их нельзя расчесывать, стричь и делать прически. Раньше по красоте волос девушек женихи судили об их здоровье, а если в этот день расчесываться, то волосы становились сухими и начинали выпадать. Таким образом, если девушка в этот день производит с волосами какие-то процедуры, то сама себя обрекает на несчастливую жизнь.

В тот день, на который выпадает Благовещение, ни в коем случае нельзя заниматься посевом и любыми работами в саду и огороде.

Говорят, что в вечер Благовещения нельзя пользоваться осветительными приборами в доме. А также не стоит зажигать свечи или лучины. Эта примета связана с тем, что в этот день ангелы спускаются с небес и посещают каждый дом. Они наблюдают за жизнью людей и приносят все то, чего недостает. А если пользоваться освещением, то можно не заметить свет от ангела, который при этом еще и не подойдет благословить на счастливую жизнь.

Что можно и нужно делать на Благовещение:

Благовещение – это праздник, в который необходимо наслаждаться природой, творениями Божьими. Также необходимо в этот день мечтать и размышлять о своем месте и предназначении в мире.

На следующий день после Благовещения обязательно всем садоводам и огородникам нужно заняться посевными работами. Бытует мнение, что это принесет небывалый урожай.

Католическое Благовещение отличается от православного только датой празднования. Если православная церковь отмечает этот день 7 апреля, то в католической церкви день великого Благовещения празднуют по старому стилю – 25 марта.