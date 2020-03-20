Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Благовещение в 2020 году: какого числа и история праздника

20.03.2020

Какого числа Благовещение в 2020 году? Почему Благовещение считается великим православным праздником? Что можно и чего нельзя делать в этот день? Читайте наш материал, и вы получите ответы на все эти вопросы!

Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из величайших праздников православной церкви, дата которого не меняется. По старому стилю праздник выпадал на 25 марта. Но сейчас Благовещение отмечается православными 7 апреля ежегодно, и 2020 год не исключение. Празднование не переносится, даже если на этот день выпадает Пасха. Если же в Благовещение 7 апреля – продолжается Великий пост, то его обычно ослабляют в этот день.

Если вы не знаете, почему Благовещение считается великим православным праздником, то мы кратко изложим библейский сюжет. В этот день Марии, которая тогда была обычной невинной девушкой, архангел Гавриил сообщил Благую весть. Она узнала, что станет матерью Сына Божьего. Такой выбор Всевышнего в Библии объясняется тем, что Мария воспитывалась в семье благочестивых галилеян, которые долгое время не могли иметь детей. А когда Господь осчастливил их ребенком, то они поклялись, что отдадут свою дочь ему на служение с самого рождения.

С самого раннего возраста (с 3 лет) Мария воспитывалась в храме. Когда она достигла совершеннолетия, то должна была покинуть его стены. Но девушка отказалась уходить и выходить замуж. Она сказала священнослужителям, что отдана Господу и собирается быть девственной, посвятив свою жизнь ему. Поэтому служители храма решили, что обручение с праведным старцем Иосифом станет выходом из сложившейся ситуации. И он будет оберегать и заботиться о девушке. После этого девушка переехала в дом Иосифа и посвящала все свое время молитвам, чтению священных писаний и работе.

В один из привычных Марии дней к ней и явился архангел, сообщив Благую весть: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами». Девушка не сразу поняла, что значит такое обращение. Ангел объяснил, что ей выпала честь зачать и выносить сына Божьего. Мария недоумевала, ведь она несет девственный обет. Архангел Гавриил сказал ей: «Святой Дух снизойдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя». Считается, что именно в этот момент произошло зачатие Христа. И разнеслась по миру Благая весть об этом!

Что нельзя делать на Благовещение:

  • Есть такая поговорка про этот день: «Птица гнезда не вьёт, девка косу не плетёт». Она связана с тем, что в Благовещение нельзя работать – работа будет бестолковой и ненужной. Может быть, вы слышали легенду о кукушке? Она связана именно с Благовещением. Говорят, что в этот день кукушка свила гнездо, не прислушавшись к велению не работать. Теперь кукушка не умеет вить гнёзда и ей приходится подбрасывать свои яйца другим птицам.
  • Как говорилось выше, ещё в Благовещение «…девка косу не плетёт». Считается, что помимо запрета на любую работу в этот день, эта поговорка связана и с волосами. Их нельзя расчесывать, стричь и делать прически. Раньше по красоте волос девушек женихи судили об их здоровье, а если в этот день расчесываться, то волосы становились сухими и начинали выпадать. Таким образом, если девушка в этот день производит с волосами какие-то процедуры, то сама себя обрекает на несчастливую жизнь.
  • В тот день, на который выпадает Благовещение, ни в коем случае нельзя заниматься посевом и любыми работами в саду и огороде.
  • Говорят, что в вечер Благовещения нельзя пользоваться осветительными приборами в доме. А также не стоит зажигать свечи или лучины. Эта примета связана с тем, что в этот день ангелы спускаются с небес и посещают каждый дом. Они наблюдают за жизнью людей и приносят все то, чего недостает. А если пользоваться освещением, то можно не заметить свет от ангела, который при этом еще и не подойдет благословить на счастливую жизнь.

Что можно и нужно делать на Благовещение:

  • Благовещение – это праздник, в который необходимо наслаждаться природой, творениями Божьими. Также необходимо в этот день мечтать и размышлять о своем месте и предназначении в мире.
  • На следующий день после Благовещения обязательно всем садоводам и огородникам нужно заняться посевными работами. Бытует мнение, что это принесет небывалый урожай. 

Католическое Благовещение отличается от православного только датой празднования. Если православная церковь отмечает этот день 7 апреля, то в католической церкви день великого Благовещения празднуют по старому стилю  – 25 марта. 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить