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Антивирусный закон в Украине: Зоряна Скалецкая об ответственности каждого из нас

20.03.2020

На этой неделе Парламент принял, а Президент уже подписал, законы об ответственности за нарушение самоизоляции и сознательное заражение других. Впрочем, что же это значит и в каких случаях наступает эта ответственность? Специальный эксперт программы «Вікна-новини» на СТБ, экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала подробности.

коронавирус 2020

Ограничения на карантине

На днях Президент подписал документы, направленные на противодействие распространению COVID-19. В Украине, как и в большинстве европейских, а до этого – азиатских государств, карантин действительно частично ограничивает базовые права человека. 

  • Во-первых, свободу передвижения. Закрытые пункты пропуска на границах для всех видов транспорта, кроме автомобилей. Запрещено автобусное и железнодорожное сообщение между городами. В общественном транспорте лимитированное количество пассажиров.
  • Во-вторых, ограничена свобода собраний. Любые политические и культурные мероприятия с участием более 10 человек запрещены. 
  • В-третьих, право на вероисповедание – не более 10 верующих в храме. 
  • В-четвертых, ограниченное право на предпринимательскую деятельность. Все, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС, под замком. 
  • В-пятых, право на медицинскую помощь. Плановые операции отменили.

Штрафы

За нарушение любого карантинного ограничения – штраф. Для простых граждан – от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц – в разы больше: от 34 до 170 тысяч гривен. При этом местные власти имеют право и дополнительные ограничения ввести.

Для чего это все делается? Чтобы минимизировать количество контактов между людьми и предотвратить распространение нового коронавируса. Как показывает практика Китая, строгие карантинные меры его останавливают. И как мы все увидели на примере Италии, отлагательство с объявлением карантина может привести к большому количеству больных и погибших. Поэтому важно соблюдать все ограничения.

Больше по теме: Зоряна Скалецкая о коронавирусе: нужны ли маски здоровым людям?

Практические советы

Как юрист хочу дать вам несколько практических советов с конкретными примерами.

  • Скажем, ваш работодатель требует носить маску. И это является условием допуска к работе. Именно он, согласно трудовому законодательству, должен обеспечить вас этим средством защиты.
  • Когда полицейские составляют на вас протокол за нарушение правил карантина, проследите, чтобы в документе они обязательно указали, какое именно нарушение допущено и чем урегулировано данное ограничение: документ, статья, часть.
  • Отдельно хочу остановиться на обязательной изоляции. Людей, которых эвакуируют из стран, где распространена инфекция, в установленном порядке обязывают к изоляции. Подписав согласие, они будут нести ответственность. Предусмотрен штраф – от 17 до 34 тысяч гривен. Если же человек знает о собственном диагнозе и сознательно, не соблюдая правил, контактирует с другими, подвергая их опасности, за это уже грозит уголовная ответственность – от 17 до 51 тысячи гривен штрафа до лишения свободы до 3 лет. Если же из-за действий нарушителя погибнут люди или будут нанесены значительные материальные убытки, например, расходы на лечение значительного количества больных, то возможно даже лишение свободы от 5 до 8 лет.

Больше по теме: Жизнь на карантине: вся правда о самоизоляции от Зоряны Скалецкой


Да, ограничения суровые, но, как шутят в соцсетях, мы впервые можем спасти мир, просто оставаясь дома в пижамах. Украина и мир преодолеют эту пандемию, но как быстро и какой ценой – зависит от каждого из нас. Поэтому будьте сознательны, соблюдайте правила и законы, мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы.

Смотрите еще больше полезных советов в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30 и 22:00.

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