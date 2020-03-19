Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Ведущие телеканала СТБ рассказали, как защититься от коронавируса

19.03.2020

С 12 марта в Украине начал действовать карантин из-за распространения коронавируса. Украинцев призвали по возможности оставаться дома. А еще — тщательно следить за состояние своего здоровья и обращаться к врачу при первых появлениях симптомов вируса. Ведущие телеканала СТБ Григорий Решетник, Надежда Матвеева и Эктор Хименес-Браво рассказали, как вести себя во время эпидемии коронавируса. Видеоролики с обращениями ведущих можно увидеть в эфире телеканала СТБ.

коронавирус

С осознанием своей ответственности перед обществом и желанием способствовать безопасности наших граждан в период пандемии, StarLightMedia запускает серию социальных роликов. Ведущие телеканалов СТБ, Новый канал и ICTV легкими и понятными словами помогают украинцам разобраться в море информации, дают проверенные советы и отмечают, что карантин ‒ это не страшно, стоит только следовать рекомендациям. #ЗалишайсяВдома и тогда #всебудедобре!

Больше по теме: Зоряна Скалецкая о коронавирусе: нужны ли маски здоровым людям?

Так, ведущий реалити «Холостяк» и проекта «Невероятная правда о звездах» Григорий Решетник напомнил, что простые меры профилактики коронавируса помогут не допустить распространения заболевания и спасут жизни тысячам людей.

«Сейчас все только и говорят, что о коронавирусе. Если у вас нет симптомов заболевания (кашля, чихания) и вы не заботитесь о больном человеке, вам маска не нужна. Оставьте ее тем, кто в ней действительно нуждается, — убеждает Григорий Решетник. — Что нужно делать? Чаще мойте руки. Прикрывайте рот и нос, когда кашляете или чихаете. И придерживайтесь дистанции в метр-полтора, когда общаетесь с людьми, у которых есть симптомы заболевания. Берегите себя! Все будет хорошо!»

Ведущая проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева призвала всех украинцев позаботиться о людях пожилого возраста. Небольшая помощь в этот сложный период поможет уберечь многих от губительного вируса. 

«Проявляйте сочувствие по отношению друг к другу. Особенное внимание уделите пожилым людям. Проведите им интернет, оплатите коммуналку, купите продукты, воду. Сделайте все, чтобы они без лишней надобности не выходили на улицу. Помните, насколько важно нам сейчас позаботиться о тех, кто может больше всего пострадать от коронавируса. Будьте здоровы и помните: все будет хорошо», — призывает Надежда Матвеева.

Судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал о том, как правильно готовить пищу во время пандемии , а также упомянул о том, поможет ли чеснок в лечении коронавируса

«Чеснок — не панацея. Это полезный продукт, но от коронавируса не спасет. Мойте руки до, во время и после приготовления блюд. Тщательно готовьте мясо и чеснок не забывайте добавлять. Используйте разные досточки и ножи для сырых и готовых продуктов. А если вы, как и я, вернулись с заграницы, оставайтесь дома. Самоизолируйтесь на 14 дней. Помните, карантин — не каникулы. И будьте здоровы!», — говорит Эктор Хименес-Браво.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить