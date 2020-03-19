С 12 марта в Украине начал действовать карантин из-за распространения коронавируса. Украинцев призвали по возможности оставаться дома. А еще — тщательно следить за состояние своего здоровья и обращаться к врачу при первых появлениях симптомов вируса. Ведущие телеканала СТБ Григорий Решетник, Надежда Матвеева и Эктор Хименес-Браво рассказали, как вести себя во время эпидемии коронавируса. Видеоролики с обращениями ведущих можно увидеть в эфире телеканала СТБ.

С осознанием своей ответственности перед обществом и желанием способствовать безопасности наших граждан в период пандемии, StarLightMedia запускает серию социальных роликов. Ведущие телеканалов СТБ, Новый канал и ICTV легкими и понятными словами помогают украинцам разобраться в море информации, дают проверенные советы и отмечают, что карантин ‒ это не страшно, стоит только следовать рекомендациям. #ЗалишайсяВдома и тогда #всебудедобре!

Больше по теме: Зоряна Скалецкая о коронавирусе: нужны ли маски здоровым людям?

Так, ведущий реалити «Холостяк» и проекта «Невероятная правда о звездах» Григорий Решетник напомнил, что простые меры профилактики коронавируса помогут не допустить распространения заболевания и спасут жизни тысячам людей.

«Сейчас все только и говорят, что о коронавирусе. Если у вас нет симптомов заболевания (кашля, чихания) и вы не заботитесь о больном человеке, вам маска не нужна. Оставьте ее тем, кто в ней действительно нуждается, — убеждает Григорий Решетник. — Что нужно делать? Чаще мойте руки. Прикрывайте рот и нос, когда кашляете или чихаете. И придерживайтесь дистанции в метр-полтора, когда общаетесь с людьми, у которых есть симптомы заболевания. Берегите себя! Все будет хорошо!»

Ведущая проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева призвала всех украинцев позаботиться о людях пожилого возраста. Небольшая помощь в этот сложный период поможет уберечь многих от губительного вируса.

«Проявляйте сочувствие по отношению друг к другу. Особенное внимание уделите пожилым людям. Проведите им интернет, оплатите коммуналку, купите продукты, воду. Сделайте все, чтобы они без лишней надобности не выходили на улицу. Помните, насколько важно нам сейчас позаботиться о тех, кто может больше всего пострадать от коронавируса. Будьте здоровы и помните: все будет хорошо», — призывает Надежда Матвеева.

Судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал о том, как правильно готовить пищу во время пандемии , а также упомянул о том, поможет ли чеснок в лечении коронавируса

«Чеснок — не панацея. Это полезный продукт, но от коронавируса не спасет. Мойте руки до, во время и после приготовления блюд. Тщательно готовьте мясо и чеснок не забывайте добавлять. Используйте разные досточки и ножи для сырых и готовых продуктов. А если вы, как и я, вернулись с заграницы, оставайтесь дома. Самоизолируйтесь на 14 дней. Помните, карантин — не каникулы. И будьте здоровы!», — говорит Эктор Хименес-Браво.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ