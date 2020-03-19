Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Соус для бургеров: топ-5 рецептов от участников «МастерШеф»

19.03.2020

Бургер, конечно же, может быть еще вкуснее, если его сочетать с правильным соусом. Участники «МастерШеф» рассказали нам, как сделать свой любимый сэндвич еще лучше. Топ-5 рецептов соуса для бургеров читайте в материале.

Соус «Ранч»

Соус следует готовить к бургерам с постным мясом, филе индейки, с бифштексом из мяса ягненка.

соус для бургеров

Ингредиенты:

  • жирные сливки – ½ стакана
  • майонез – ½ стакана
  • сметана – ½ стакана
  • укроп, зеленый лук, петрушка – по вкусу
  • цедра лимона – 1 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • горчица – 2 ч. л.
  • соль и перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте жирные сливки, сметану и майонез в равных пропорциях.
  2. Добавьте мелко нарубленную зелень (укроп, зеленый лук и петрушку), ложку лимонного сока, горчицу, соль и перец по вкусу.
  3. Готовый соус нужно немного охладить.

Соус «Биг-Мак»

Данный соус лучше всего будет сочетаться с американскими бургерами, чизбургером.

соус для бургеров рецепт

Ингредиенты:

  • майонез – 2 ст. л.
  • маринованный огурец (небольшой) – 2 шт.
  • белый винный уксус – 1 ч. л.
  • дижонская горчица – 2 ч. л.
  • луковый и чесночный порошок – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Смешайте майонез, измельченные маринованные огурцы (или корнишоны).
  2. Влейте белый винный уксус, добавьте горчицу, лук и чеснок в порошке.
  3. Если не удастся отыскать порошкообразный лук, можно заменить его свежим. Только его нужно очень мелко нарезать. В этом случае добавьте гранулированный чеснок.

Соус «Зеленый»

Соус идеально подойдет для бургеров с нежирным мясом и рыбой – с бифштексом из индейки, курицы.

соус для бургеров

Ингредиенты:

  • петрушка – пучок
  • зеленый лук – пучок
  • укроп – пучок
  • анчоус – 2 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • каперсы – 1 ст. л.
  • лимонный сок – 1/2 ч. л.
  • оливковое масло – 1 ст. л.
  • яйцо – 2 шт.
  • соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте в блендере петрушку, зеленый лук и укроп.
  2. Добавьте анчоусы, очищенные зубчики чеснока, каперсы, лимонный сок, соль и перец.
  3. В последнюю очередь влейте оливковое масло. Оно придаст соусу однородную консистенцию и красивый глянцевый блеск.
  4. Когда соус будет готов, добавьте в него мелко нарубленные яйца, сваренные вкрутую.

Больше по теме: Ананасовые равиоли с рикоттой и кофейной икрой от Саши Шульги

Соус «Гуакамоле»

Это идеальный соус для любого бургера – с лососем, для фахиты, классического куриного, вегетарианского.

соус для бургеров рецепт

Ингредиенты:

  • лук (маленькая луковица) – 1 шт.
  • перец халапеньо
  • кинза – несколько веточек
  • авокадо – 1 шт.
  • соль
  • сок лайма или лимона

Приготовление:

  1. Разотрите в ступке мелко нарезанный лук, рубленый перец халапеньо, немного кинзы и соли.
  2. Измельчите ингредиенты в мясорубке или блендере.
  3. Отдельно разотрите свежее авокадо и добавьте его к остальным ингредиентам.
  4. Соус для бургера нужно перетереть через сито до однородной консистенции.
  5. При желании можно добавить сок лайма или лимона.

Соус из горчицы

Соус из горчицы прекрасно подойдет к бургеру «Бенедикт», чизбургеру.

соус для бургеров

Ингредиенты:

  • лук – маленький
  • чеснок – 2 зуб.
  • неострая горчица – чашка
  • сухая горчица – 1 ч. л.
  • кетчуп – 1/4 чашки
  • сахар – 2 ст. л.
  • вустерширский соус – 1 ч. л.
  • красный перец и черный – щепотка

Приготовление:

  1. Необходимо обжарить на оливковом масле предварительно нарезанный лук и чеснок до мягкости.
  2. Добавьте горчицу, туда же высыпьте ложку сухой горчицы и кетчуп.
  3. Добавьте сахар, а также черный и красный перец.
  4. Затем можно добавить чайную ложку вустерширского соуса.
  5. Смешайте все в сотейнике. Варите на слабом огне 30 минут.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить