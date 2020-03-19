19 марта в эфире телеканала СТБ вышла 30 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь молодому мужчине. Артем увидел своего отца одновременно в двух местах. Подробнее читайте в материале.

Артем учился в аспирантуре и жил в полной семье. Его родители были счастливы вместе на протяжении многих лет. Однажды Артем увидел своего отца практически одновременно в двух местах. Он рассказал об этом своей маме. Женщина слышала, что это ‒ плохой знак. Она попросила сына поехать к бабушке Любе и спросить, что грозит Алексею.

Слепая рассказала, что его отцу угрожает смерть. Однако бабушка просила не лезть сына и не мешать своему отцу, поскольку судьба Алексея будет зависеть от него самого.

Молодой человек пытался не вмешиваться, однако он заподозрил своего отца в измене. Так и случилось: Алексей бросил свою жену и подал на развод. Артем узнал, с кем его отец изменяет маме и попытался привлечь внимание его любовницы к себе.

Что на самом деле происходит с Алексеем и удастся ли Артему вернуть отца в семью? Смотрите подробнее в 30 серии.

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