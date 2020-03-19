Скоро в эфире телеканала СТБ появится новый многосерийный проект «Слід». Зрителей ждет украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. В чем его уникальность и что вообще известно о новом сериале «Слід»? Подробности читайте в материале.

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«Слід» – украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel, над которой работает компания SPACE Production. Примечательно, что для подбора актерского состава проекта был проведен самый многочисленный кастинг в истории Украины: 10 тысяч профессиональных и непрофессиональных актеров из разных стран прошли пробы. Также в съемочном павильоне построен целый офис: лаборатория, переговорная комната, действующие морг и тир, допросные с зазеркальной теневой, кухня для отдыха и кабинеты сотрудников.

В сериале «Слід» фигурирует специальное агентство «ОСА», которое с помощью научных и цифровых технологий будет расследовать тяжкие преступления. Особенность нового проекта в том, что расследование идет не от свидетеля к свидетелю, а от улики к улике.

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«ОСА» («Особлива Слідча Агенція») объединяет уникальных специалистов разных областей: патологоанатома, баллиста, аналитика, оперативников, лаборантов, детективов, айтишников и др. Все они – специалисты экстракласса. Во главе организации – Ольга Сергеевна Косач, которую коллеги прозвали «Осой». Под ее руководством они проводят весь спектр сложных экспертиз, исследований и оказывают помощь полиции в раскрытии самых тяжких преступлений.

Каждый из нас сможет не только узнать много нового и интересного о методах проведения следствия, убедится в неотвратимости наказания, но и поверить в то, что идеальных преступлений – не существует. А для усиления зрелищности, в качестве декораций используются самые актуальные материалы и технологии, в том числе современные сенсорные тачскрин-мониторы. С их помощью можно работать с информацией на огромном сенсорном полотне. Интересно еще и то, что для массовой продажи такие экраны появятся не ранее 2023 года.

Не пропустите премьеру украинской адаптации легендарного детективного сериала «Слід» на телеканале СТБ!

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