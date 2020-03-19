Сегодня, 19 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 29 и 30 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.

В 29 серии сериала «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась Аня Шоптенко, которая уже почти год жила со своим парнем Сашей. На встрече с родителями она впервые в жизни увидела страшное видение, будто ее парень скончался.

В 30 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратился молодой парень. Артем увидел своего отца одновременно в двух местах. Как рассказала ему мама, это очень плохой знак, который предвещает беду.

Узнайте все подробности в 29 и 30 сериях сериала «Слепая» от 19.03.2020.

Video: «Слепая»: чем заинтересуют 29 и 30 серии от 19.03.2020 Слепая - 29 и 30 серии на сайте СТБ уже 19.03.2020. О чем сюжет 29 и 30 серии фильма Слепая читайте в анонсе

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