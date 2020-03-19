«Слепая» 29 серия: Какие вещи нельзя принимать в дар

19 марта в эфире телеканала СТБ вышла 29 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Ане Шоптенко. Девушка очень испугалась, когда к ней пришло видение, в котором ее любимый погиб. Детальнее читайте в материале.

Студентка Аня Шоптенко уже почти год жила со своим парнем Сашей. На встрече с родителями она впервые в жизни увидела страшное видение, будто ее парень скончался. Аня решила обратиться за помощью к бабушке Любе, чтобы та объяснила, что происходит.

Слепая рассказала Ане, что ее молодому человеку угрожает смерть и чтобы снять проклятие, девушка должна бросить Сашу. Также бабушка Люба рассказала, что Аня обладает особым даром. Однако девушка не поверила словам бабушки Любы. Она пошла в гости к своей маме, чтобы убедиться в своей правоте. Мама Ани начала уговаривать ее бросить Сашу. То же самое сделали родители молодого парня: они говорили, что Аня ‒ не пара для их сына. Почему родители так категорично настроены против союза молодых людей и какая беда постигла Сашу? Подробнее смотрите в 29 серии.

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