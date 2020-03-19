Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Развивающие занятия для детей: топ-10 вариантов в домашних условиях

19.03.2020

Маленькие детки в возрасте от 1 до 7 лет весьма неусидчивы и постоянно хотят что-то делать. Чтобы разнообразить их досуг, советуем внести в дневной распорядок несколько интересных развивающих занятий, которые легко можно выполнять в домашних условиях. Психологи телеканала  СТБ рассказали, в какие игры вы можете играть дома, чтобы развеселить ребенка и одновременно развить его способности.  

iStock-871598028

Дети в возрасте от 1 до 7 лет  —  сверхактивные и в то же время похожи на пластилин: что хочешь, то и лепи. Поэтому не стоит медлить с этим. У вас есть шанс вылепить из вашего чада интересного и интеллектуально развитого ребенка. Как? Мы дадим вам топ-10 интересных подсказок.  

Вы можете вместе написать рассказ. Чтобы вдохновить ребенка, расскажите несколько веселых небылиц, используя различные мультяшные картинки или вымышленные слова. Малыш может быстро увлечься и не заметит, как начнет придумывать и добавлять что-то новое к рассказу.  

Больше по теме: Дмитрий Карпачев возвращается на СТБ

Ничего так хорошо не развивает, как творчество. Возьмите пластилин или цветную бумагу и начинайте создавать различные фигурки и аппликации. Можно слепить, например, целый городок, в котором живут люди и звери, а потом ими играть. Или, как вариант, вырезать снежинки либо геометрические фигурки.  

Вашему малышу точно понравится, если вы вместе построите шалаш из покрывал или картонных коробок. А потом залезете вовнутрь, будто вы на необитаемом острове или корабле осваиваете правила выживания.

Для развития также подойдут и настольные игры  —  шашки, карты, домино или пазлы. Они научат ребенка логически мыслить, а также потренируют достойно проигрывать в случае поражения.  

Любимая игра детства  —  прятки. Она позволит не только весело провести время, но и научит следовать правилам. Также игра развивает память и воспитывает дисциплинированность. Вы можете подраться подушками. Это простимулирует активность и подвижность. Кроме этого, игра призвана развить скорость реакции на так званую опасность.  

Поварские способности хорошо проявятся в процессе совместного приготовления.  Например, вы можете вместе с малышом испечь домашнее печенье или пирог.  Подберите вместе рецепт и покажите ребенку шаг за шагом, как правильно готовить лакомство. Не бойтесь доверить ребенку ингредиенты. Пусть он сам учится понемногу что-то самостоятельно делать.  

Больше по теме: 5 правил, благодаря которым дети научатся вас слышать

В век ІТ-технологий можно создать собственный семейный блог, в котором будете рассказывать о семейных ценностях и делиться важными советами и фото вашего досуга. Выкладывайте смешные видео с ребенком и собственными эмоциями  —  кто знает, возможно, вы и ваш малыш станете крутыми блогерами.

Развивайте у вашего ребенка доброту. Например, соберите вещи и игрушки, которыми малыш уже не играет, и отнесите в благотворительный фонд. Сделайте так, чтобы инициатива поделиться вещами шла от самого ребенка.  

Также можно сделать что-то вроде домашнего кинотеатра. Возьмите попкорн, напитки, обустройте удобно места для просмотра, выберите совместно фильм или мультик  —  и вперед за положительными эмоциями!

Больше о воспитании и о развитии детей вы узнаете в новом психологическом семейном реалити «Супермама», ведущим которого станет легендарный Дмитрий Карпачев. Премьера проекта состоится в 2020 году.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить