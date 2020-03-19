Этой весной телеканал СТБ представляет новый психологический семейный проект Супермама. Еженедельно 4 идеальных мамы будут ходить в гости друг к другу с ревизией. Проверки будут проходить под пристальным контролем Дмитрия Карпачева, который проанализирует психологический климат и атмосферу в каждой семье. Каким будет приговор ведущего? Какая на самом деле идеальная мама? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн премьеру нового проекта Супермама скоро на СТБ!

Video: Премьера Супермама – смотрите скоро на СТБ Премьера – Супермама 1 сезон начнется уже скоро на СТБ. Смотрите новые выпуски Супермама 1 сезон