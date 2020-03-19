Одной из участниц 10-го сезона реалити «Холостяк» стала известная вокалистка шоу «Х-фактор». Количество просмотров ее выступления достигает более 18 миллионов. Поклонники задаются множеством вопросов, среди которых и цель на проекте, и возраст юной певицы, а также выдержка в кругу соперниц. Обо всем этом Алина рассказала в одном из своих интервью.

Алина предпочла знакомиться с Максом самой последней, несмотря на то, что приехала раньше Холостяка: «Всегда все лучшее оставляют под конец. Это как на концертах: топовые артисты выступают или в начале, или в самом финале».

Больше по теме: Кого выберет Холостяк Макс Михайлюк в финале 10 сезона?

Песня в качестве подарка — это продуманный ход девушки. И пусть для всех зрителей такой сюрприз от Алины был очевидным, Макса ей удивить удалось. Участница утверждает, что именно песня ей ближе всего. Почему бы не делиться тем, что важно?

«Просто я понимала, что, когда пою, то являюсь сама собой. Что касается выбора хита, то он был спонтанным: эту песню впервые услышала много лет назад, когда была в США, где устроилась экономкой. Видите, она стала для меня судьбоносной. Я и подумать не могла, что через несколько лет исполню ее для Макса, судьба которого тоже связана с Америкой», — рассказывает Алина.

Но самая интересная и необычная реакция поступила от соперниц. Все помнят, как участницы уверенно утверждали, что Алина еще совсем ребенок. А в ее совершеннолетии еще необходимо убедиться. Девушка призналась, что во время Первой вечеринки одна даже подошла и рассматривала лицо Алины, будто экспонат.

«Она аргументировала свой интерес тем, что у меня нет морщин, а я всего на один год ее младше. Мол, такого не может быть и, наверное, я просто скрываю свой настоящий возраст. Мне было смешно. По-моему, секрет того, как ты выглядишь, во внутренних качествах — нужно быть добрым, много улыбаться. Счастливые люди всегда сияют и делают окружающих лучше», — рассказала участница проекта «Холостяк»-10 Алина.

Ей действительно приходится сталкиваться с вопросами, которые касаются возраста. Но Алина не считает это какой-то большой проблемой, ведь куда лучше пройти сложный жизненный путь, набраться мудрости, и при этом не потерять искреннюю детскую непосредственность!

Как сложатся отношения Макса и Алины — мы узнаем в следующих выпусках романтического реалити «Холостяк»-10. Включайте по пятницам телеканал СТБ в 19:00!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ