Коронавирус ― заболевание, которое возникло в Китае, однако сегодня эта эпидемия угрожает всему миру. Как распознать заболевание и защитить себя, а также какие симптомы возникают в первую очередь рассказали эксперты проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Основные симптомы, при которых обязательно нужно обратиться к врачу:

боль при глотании, чихании

головная боль

кашель

повышение температуры

лихорадка

мышечная боль

проявления гипоксии

в некоторых случаях ― поражение глаз (конъюнктивит) и диарея.

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Сначала все признаки вируса совпадают с обычной простудой: повышение температуры, слабость и кашель. При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу. Категорически не рекомендовано затягивать, ведь на первых стадиях коронавирус легко поддается лечению. Если вы не обратитесь к врачу вовремя, в будущем есть риск возникновения воспаления легких, повышения температуры, появления сильного кашля и дыхательной недостаточности, что может привести к смерти.

Диагностика коронавируса

Так как симптомы коронавируса достаточно идентичны к другим респираторным инфекциям, провести диагностику только по клинической картине невозможно. Определить наличие вируса в организме позволяют специальные тест-системы. Результата следует ждать ориентировочно через 5-6 часов от начала диагностики.

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Лечение коронавируса

Лечение коронавируса осуществляют врачи-инфекционисты. После диагностики проводится разработка схемы лечения для каждого пациента индивидуально, ведь тяжесть клинических проявлений у всех разная.

При легкой форме, лечение включает препараты для снижения температуры, кашля, препараты от насморка и тому подобное. Тяжелая форма вируса включает более сложную медикаментозную терапию.

Полное выздоровление при коронавирусной инфекции, без осложнений, обычно наступает через 5-7 дней. Если заболевание протекает в более тяжелой форме, на выздоровление может уйти больше двух недель.

Вакцины от коронавируса пока нет, однако есть некоторые меры профилактики, которые помогут защитить себя от острой респираторной вирусной инфекции любого происхождения:

Прежде всего, следует регулярно мыть руки с мылом (до 1 минуты) и обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Если вы находитесь в общественных местах, не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу, рту ― вирус может проникать через слизистые оболочки. Не контактируйте с больными на ОРВИ. Воздержитесь от любых поездок за границу, где уже зафиксирована вспышка инфекции. Если вы пользуетесь медицинскими масками, меняйте их каждые 30 минут. В противном случае, у вас есть большой шанс заболеть респираторными заболеваниями быстрее, чем те, кто ими не пользуется, потому что любой вирус развивается в теплой среде. Больше гуляйте на свежем воздухе: в парках, скверах, подальше от людей. Укрепляйте иммунитет. Спросите у врача, какие витамины следует принимать именно вам во время вспышки инфекции. Регулярно проветривайте жилое помещение и делайте влажную уборку. Увлажняйте слизистые оболочки верхних дыхательных путей солевыми растворами. Не употребляйте плохо термически обработанные мясные, рыбные продукты и яйца.

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