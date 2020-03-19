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Как лечить простуду и чем: советы Ирины Чуевой

19.03.2020

Как правильно лечить и можно ли быстро вылечить простуду?  Весенний период опасен вспышками заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. О способах лечения и профилактики простудных заболеваний  нам рассказала врач-консультант проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирина Чуева.

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В зимне-весеннее межсезонье, когда температура воздуха и влажность повышается, вирусы начинают атаковать наш ослабленный дефицитом витаминов организм. Очень важно при появлении первых симптомов  своевременно обратиться к врачу. Даже легкая простуда при несвоевременном и неправильном лечении, а особенно при наличии хронических заболеваний, может спровоцировать серьезные осложнения.

Симптомы простуды

  • Недомогание
  • Головная боль
  • Повышение температуры до 38 градусов
  • Насморк
  • Боль  и першение в горле
  • Кашель

Стоит отметить, что даже ощущая вышеперечисленные симптомы, с точностью самостоятельно определить, простуда это или ГРИПП, – невозможно. Поэтому, чтобы предотвратить осложнения, не допустить обострения  хронических заболеваний и точно определить, чем вы болеете, лучше сразу обратиться к врачу.

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Как правильно лечить простуду

  1. Сбить температуру
  2. Пить много жидкости
  3. Оставаться дома и не контактировать со здоровыми людьми
  4. Следить за влажностью воздуха в доме

У каждого человека симптомы  могут быть разными и течение заболевания тоже проходит по-разному. Поэтому важно учитывать индивидуальные  особенности именно вашего организма. Также даже при незначительном ухудшении нужно не затягивать и обращаться за  медицинской помощью. Вышеперечисленные советы, как правильно лечить простуду, действенны при первых проявлениях симптомов заболевания и выполнять их нужно до прихода врача.  

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Чем вылечить простуду?

Все знают, что самолечение может быть опасным для здоровья. Выбор предлагаемых препаратов в любой аптеке просто огромен. «Для любого человека «Не навредить себе» должно быть самой главной заповедью. Любые капли для носа необходимо использовать строго под наблюдением врача с соблюдением дозировки, количества впрыскиваний и длительности их использования. Также очень важно не использовать антибиотики, которые вам кто-то посоветовал. Каждый препарат имеет свои фармакологические показания, и только врач может назначить вам тот препарат и тот антибиотик, который подойдет именно вам с учетом характера заболевания» , – рассказывает Ирина Чуева.

Также врач телеканала СТБ поделилась несколькими простыми советами:

  1. Следить за слизистой носа.  Все вирусы попадают к нам именно через носоглотку, поэтому очень важно, чтобы слизистая носа всегда была увлажненной. В этом может помочь любой солевой раствор. Он будет защищать вашу слизистую  от моментального попадания инфекции, а если вы уже заболели – будет вымывать слизь из носа.
  2. Пить много жидкости.  Это может быть любой чай, который вам нравится, сок или компот. Важно, чтобы любая жидкость была теплой, а не горячей, дабы не травмировать и без того воспаленную слизистую глотки.  
  3. Принимать витамины. В зимний период  очень важно подкрепить организм полезными витаминами и микроэлементами. Их желательно употреблять не только в момент обострения заболевания, а принимать регулярно для поддержания организма в тонусе.
  4. Нежелательно при простуде и боли в горле налегать на апельсины, лимоны и все, в чем содержится природный  витамин С, так как кислота, которая в них содержится, может вызвать еще большее раздражение и болевые ощущения.
  5. Не принимать  препараты без назначения врача. Любой прием антибиотиков вредит организму в той же степени, что и помогает. Эти препараты должен назначать только врач.

«Никакой волшебной таблетки от всех болезней не существует», – убеждена Ирина Чуева.

Помните, лучше сразу обратиться к врачу и немного  отлежаться дома, чем спровоцировать осложнения. Нужно позаботиться о себе и вашем окружении.

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