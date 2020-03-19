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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Гороскоп на 20 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ

19.03.2020

Гороскоп на 20 марта 2020 года расскажет, что сулят звезды каждому знаку зодиака. Кому стоит прислушаться к своей интуиции, а кому, наоборот, не совершать поспешных необдуманных поступков. Читайте гороскоп на 20 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ в материале.

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Овен

Вы находитесь под воздействием негативных эмоций. Много думаете и анализируете лишнего. Но март — это самый благоприятный месяц для вас, чтобы набираться светлой энергии. Поэтому вынуждайте себя ограничиваться от негатива.

Телец

У вас все стабильно. Работа идет своим чередом, личная жизнь не терпит ссор и недопониманий. Однако помните, что не стоит пускать обстоятельства на самотек. Не расслабляйтесь и держите руку на пульсе. В любой момент от вас могут потребоваться усилия.  

Близнецы

Близнецы уверены в своих силах и себе. Поэтому смело прислушивайтесь к тому, что подсказывает вам ваша интуиция. Она не подведет. 

Рак

Раки теряют весь запас сил и здоровья. Постарайтесь более ответственно подойти к своему самочувствию. Также обратите внимание на своих близких. Спросите, возможно, они нуждаются в вашей помощи. Закупите им продукты и необходимые вещи. 

Лев

Львы продолжают достигать своих целей. Весь секрет состоит в том, что вы не находите времени на отдых. Однако это может отразиться на вашем здоровье. Уделите сегодняшний вечер себе. Уберите телефон куда подальше и отключите мозг от проблем насущных. 

Дева

Сегодня у вас появится желание помогать окружающим. Это и есть прилив энергии, которой нужно воспользоваться. Чем больше мы отдаем, тем больше вселенная нас вознаграждает. Поэтому действуйте по зову сердца. 

Весы

Вы слишком сконцентрированы на своей внешности и внешнем виде. Появились лишние комплексы, связанные с несовершенством. Но не вздумайте погружаться всецело в эти переживания. Хотите почувствовать себя лучше? Устройте домашние процедуры красоты и хорошо выспитесь. 

Скорпион 

Если кажется, что нервы на пределе, то вам не кажется. Звезды говорят о том, что Скорпионы легко могут сорваться на окружающих. Однако в дальнейшем это добавит вам только хлопот и обид со стороны близких. Держите себя в руках.

Стрелец

Ваш желаемый результат, к которому вы стремитесь, уже близок. Станьте немного напористее и увереннее. Не бойтесь говорить о том, что вас не устраивает и проговаривать проблему. Так вы покажетесь более прагматичным человеком, с которым приятно иметь дело. 

Козерог

У Козерогов тишь да гладь. Самое время насладиться домашним уютом, а некоторым даже его обеспечить. Время карантина можно провести с пользой и внести новых красок в вашу семейную жизнь. 

Водолей

У Водолеев грядут перемены в карьере. И многое зависит от готовности отказываться от комфорта и привычного образа жизни. Если хотите расти, тогда приготовьтесь к усердной работе и отдаче. 

Рыбы

Рыбы ощущают неуверенность в работе, личной жизни, беспокоит здоровье. Это не страшно, ведь вам не хватает банально энергии и витаминов. Займитесь укреплением иммунитета, пропейте витамин Д.

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