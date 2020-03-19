Gо_A: мы будем представлять Украину на Евровидении 2021!

Группа Gо_A, которая стала настоящим прорывом нынешнего Нацотбора, месяц назад была избрана украинцами для того, чтобы представлять страну на Евровидении. Однако вчера организаторы конкурса сообщили, что Евровидение 2020 переносится на следующий год.

Группа Gо_A также высказалась по этому поводу. По словам участников, они будут представлять Украину на международном конкурсе, однако, уже в следующем году:

«Видимо, вы уже видели, что в этом году Евровидение отменено по понятным причинам.

Но мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на Евровидении 2021.Телеканалы UA: ПЕРВЫЙ и СТБ в 2021 дополнительный национальный отбор проводить не будут. Об этом говорится на официальной странице Евровидения в Украине».

Также группа Gо_A поблагодарила своих слушателей за поддержку и написала, что ждет украинцев на своих концертах:

«Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей! Берегите себя и родных, следите за здоровьем! А когда ситуация стабилизируется – мы обязательно встретимся на концертах и ​​фестивальных площадках».

Напомним, что представители конкурса официально объявили об отмене Евровидения 2020 в Роттердаме. За последние несколько недель организаторы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволили бы провести Евровидение. Однако быстрое распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, введенные правительствами стран-участниц, побудили Европейский вещательный союз принять трудное решение не продлевать конкурс.

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