Фатима Горбенко о съемках в сериале «Акушерка»: Дома я не могла полностью вернуться к себе

Уже скоро на телеканале СТБ состоится премьера нового сериала «Акушерка». Главную героиню в медицинской драме сыграет звезда костюмированной драмы «Крепостная» Фатима Горбенко. Актриса откровенно рассказала об изматывающих съемках и своей самоотверженной героине. Подробнее читайте в материале.

Генеральным продюсером нового 12-серийного проекта выступила директор сериального производства группы StarLightMedia – Галина Балан-Тимкина. Команда проекта отмечает: особенность «Акушерки» заключается в том, что зритель увидит далеко не идеальную картинку периода ожидания и счастья материнства. Это не просто сериал про врачей, он про отношения и колоссальный объем всевозможных эмоций, чувств и открытий.

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Звезда «Крепостной» Фатима Горбенко сыграет в новом сериале Татьяну Скворцову – талантливого акушера-гинеколога. Актриса делится, что съемочный период был для нее изматывающим, но справляться ей неустанно помогали продюсер Галина Балан-Тимкина, режиссер Анатолий Григорьев и автор сценария Оксана Калитюк. Фатима Горбенко признается, что каждый день на площадке она пыталась дотянуться до масштаба личности своей героини.

«Когда начались съемки я так погрузилась в свою героиню, что даже дома не могла полностью вернуться к себе, как и мой персонаж. Нам кажется, что такие самоотверженные, фанатичные к своей профессии личности как Татьяна, спасающие людей, — безупречные герои. Но на самом деле, они ранимы, беззащитны, не приспособленные к жизни, одиночки. Они один на один со своей миссией. Их можно либо принять полностью, либо отпустить», — поделилась Фатима Горбенко.

Не пропустите уже совсем скоро на телеканале СТБ премьеру нового сериала «Акушерка»!

Источник фото: Instagram – fagomsti

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