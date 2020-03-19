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Что должно быть в рационе ребенка

19.03.2020

Каждая мама тщательно подбирает рацион для своего ребенка, поскольку хочет, чтобы ее чадо росло счастливым, здоровым, красивым и энергичным.  Однако порой самостоятельно подобрать правильные продукты слишком сложно. Продукты питания, которые должны быть в меню вашего ребенка, ищите в материале.

Чтобы ваше чадо росло здоровым и нормально развивалось, необходимо правильно спланировать его режим и продукты, которые ребенок обязательно должен кушать.  

Как часто кормить ребенка

Здоровый ребенок должен употреблять в сутки 2500 ккал. Эта норма распределяется между главными приемами пищи. Желательно есть дробно  примерно 4 раза в день. Интервал между приемами пищи должен составлять до 4 часов.  Помните, что ребенку необходимо есть по режиму, ведь бесконтрольный прием пищи негативно влияет на здоровье. 

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Особенности детского меню

Следует учитывать, что с возрастом меняется суточный объем еды.  В организации рационального питания большое значение имеет применение такого объема пищи, который отвечал бы физиологическим потребностям детей.

Чрезмерное увеличение объема пищи снижает аппетит, вызывает нарушение нормальных функций органов пищеварения, в результате чего усвоение пищи ухудшается. При увеличенном объеме еды, которую дети получают преимущественно в жидком или полужидком виде, нарушается соотношение белков, жиров и углеводов.

Не менее вредно употребление и уменьшенного объема пищи, потому что снижается выделение пищеварительных соков и ферментов, что может вызвать желудочно-кишечные расстройства. Учитывая это, необходимо следить за тем, чтобы ребенок получал на одно кормление такое количество еды, которое соответствует его возрасту и физиологическим потребностям.

Уже с 3 лет нужно переходить с детского питания на обычное взрослое. Мы распишем приблизительное меню для ребенка, чтобы вы могли ориентироваться, как лучше кормить ваше чадо, чтобы оно получало достаточно питательных веществ.

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Завтрак для ребенка

Каша, сваренная на нежирном (0,52,5%) молоке, можно пополам с водой.  В нее, по желанию, добавляем сезонные фрукты, ягоды, ложечку домашнего варенья. По одному разу в неделю блюдо можно заменять омлетом (лучше паровым), молочным супом с вермишелью, кукурузными хлопьями без добавок (меда, какао).  

Обед для ребенка

Овощной суп плюс мясо, рыба или птица.  Причем мясо (рыбу, птицу) лучше не использовать для бульона, а сварить отдельно и добавить кусочками в уже готовый постный суп или представить в виде котлет или фрикаделек.

Ужин для ребенка

Последняя трапеза состоит, как правило, с небольшой котлеты и гарнира (рис, гречка, тушеные или свежие овощи).  Если белка в этот день было уже много (например, омлет на завтрак и мясо на обед), можно вечером обойтись овощным рагу или гречневой кашей с молоком.

В качестве перекусов подойдут молочные продукты, фрукты и печенье на основе детского молока.

Обогащайте рацион своего ребенка овощами и фруктами.  Не забывайте, что меню малыша должно быть богатым на белок, ведь это главный компонент для строения клеток.

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