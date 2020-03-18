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Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

18.03.2020

Традиционно в конце каждой недели девушки имеют возможность обратиться к Холостяку с помощью видео. Нередко именно такие короткие послания меняли решение главного героя на Церемонии роз. Поэтому особенно интересно узнать, о чем же участницы говорят мужчине в личных видеообращениях. Редакция STB.UA делится всеми эксклюзивными видео, которые не вошли в эфир, однако попали в руки к Максу Михайлюку

холостяк-10

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Оля

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Лея

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Даша

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Алена

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Юля

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Дана

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Анна

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Дана

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Наташа

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Алина

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Лена

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Аня

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Настя

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Вика

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

Кристина

Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске

Смотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале

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