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Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпуске
Традиционно в конце каждой недели девушки имеют возможность обратиться к Холостяку с помощью видео. Нередко именно такие короткие послания меняли решение главного героя на Церемонии роз. Поэтому особенно интересно узнать, о чем же участницы говорят мужчине в личных видеообращениях. Редакция STB.UA делится всеми эксклюзивными видео, которые не вошли в эфир, однако попали в руки к Максу Михайлюку.
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Оля
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Лея
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Даша
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Алена
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Юля
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Дана
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Анна
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Дана
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Наташа
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Алина
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Лена
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Аня
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Настя
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Вика
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 во 2 выпускеСмотрите видео проекта Холостяк 10 сезон со 2 выпуска. Видеообращения участниц проекта Холостяк 2020 выпуск от 13.03.2020 - эксклюзивные видео в материале
Кристина