Великий пост 2020: можно ли морепродукты в пост

Великий пост в 2020 году припадает на период с 2 марта по 18 апреля. На эти дни верующие люди отказываются от животной пищи. Можно ли есть морепродукты в Великий пост 2020? Узнаете в материале.

Основной посыл Великого поста — усмирение гордыни. В эти дни мы отказываемся от духовных и телесных удовольствий. Запрещается употреблять в пищу мясо, яйца, молоко и пить алкогольные напитки. Разрешены исключительно постные продукты: растительная пища, соления, черный хлеб, сухари, грибы, орехи и каши на воде.

Можно ли есть морепродукты в пост?

По учению святых отцов Великий пост должен свершаться путем отказа от пищи животного происхождения. Таким образом мы учимся владеть своими желаниями. От любого продукта, который для вас является лакомством, нужно отказаться.

Однозначного ответа, можно ли есть в пост крабов, кальмаров, креветок и другую морскую пищу, нет. Существует два суждения на этот счет:

Морепродукты можно есть в пост, потому что в нашем рационе они появились гораздо позже. Как и рыбу, их можно употреблять в определенные дни, которые разрешает календарь питания в Великий пост 2020 . Морепродукты нельзя есть в пост , потому что мы убиваем живой организм ради удовлетворения своих телесных желаний. В уставе Великого поста запрещается есть любую пищу животного происхождения. Мясо морепродуктов равно мясу животного.

Исключение! Морепродукты разрешаются только из-за серьезной болезни. В таком случае перед постом необходимо обратиться к священнику и попросить благословения на послабление уставов Великого поста.

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