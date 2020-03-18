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«Сліпа» 28 серия: Почему нельзя заранее покупать вещи не родившемуся ребенку

18.03.2020

18 марта в эфире телеканала СТБ вышла 28 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь молодому мужчине. В последнее время он начал слышать плач новорожденного. Но у него с женой не было детей. Подробнее читайте в материале.

слепая

Максим был счастлив в браке. Он мечтал стать отцом. В последнее время мужчина начал слышать плач новорожденного. Поскольку у него с женой детей не было, этот инцидент очень напугал его. Максим обратился к бабушке Любе за советом.

Слепая рассказала, что он слишком спешит. Именно поэтому и слышит плач своего нерожденного сына. Также бабушка Люба рассказала, что в будущем у него и его жены будет двое детей, однако она посоветовала не спешить, а уделить больше внимания своей жене.

Максим же по-своему понял наставления бабушки Любы. Он еще с большим упорством начал говорить о детях. Так продолжалось несколько месяцев, пока Максим не обнаружил противозачаточные таблетки, которые втайне принимала его жена. Сможет ли мужчина простить свою любимую и почему она его обманывала? Подробнее смотрите в 28 серии. 

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Video: «Сліпа» 28 серия: Почему нельзя заранее покупать вещи не родившемуся ребенку

Слепая: в 27 серии вы узнали, почему нельзя заранее покупать вещи не родившемуся ребенку. Как помогла мужчине Слепая в 28 серии от 18.03.2020

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