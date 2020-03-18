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«Слепая»: чем заинтересуют 27 и 28 серии от 18.03.2020
Сегодня, 18 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 27 и 28 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.
В 27 серии сериала «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась Наталья Романенко. В последнее время ее маленький сын начал пропадать. Женщина боялась, что это покойный отец ее ребенка хочет забрать его к себе.
В 28 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратился молодой мужчина. Максим жил в счастливом браке и больше всего мечтал о детях. В последнее время он начал слышать плач новорожденного. Мужчина не понимал, почему это с ним происходит.
Узнайте все подробности в 27 и 28 сериях сериала «Слепая» от 18.03.2020.
Video: «Слепая»: чем заинтересуют 27 и 28 серии от 18.03.2020Слепая - 27 и 28 серии на сайте СТБ уже 18.03.2020. О чем сюжет 27 и 28 серии фильма Слепая читайте в анонсе
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