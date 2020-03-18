18 марта в эфире телеканала СТБ вышла 27 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Наталье Романенко? В последнее время ее маленький ребенок начал исчезать. Подробнее читайте в материале.

Наталья Ромашенко работала фотомоделью и сама воспитывала полугодовалого сына Андрюшу. Но в последнее время мальчик начал исчезать. Это очень пугало Наталью, поэтому она решила обратиться за помощью к бабушке Любе.

Слепая рассказала ей, что таинственные исчезновения мальчика ‒ это проделки его кровного родственника. Девушка испугалась. Она подумала, что таким образом покойный отец Андрюши хочет забрать его к себе.

Ситуация усложнилась, когда на улице случился неприятный инцидент. Девушке показалось, что она опять потеряла своего сына. Сумеет ли Наталья спасти своего сына и кто же тот загадочный кровный родственник, который хотел разлучить мать с ребенком? Подробнее смотрите в 27 серии.

Video: «Слепая» 27 серия: Почему нельзя качать пустую люльку Слепая: в 27 серии вы узнали, почему нельзя качать пустую люльку. Как помогла женщине Слепая в 27 серии от 18.03.2020

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