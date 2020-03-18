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Премьера «Ничто не случается дважды»: что ждет зрителей в 5 и 6 серии от 18.03.2020

18.03.2020

Сегодня, 18 марта, в 20:00 мы увидим 5 и 6 серии «Ничто не случается дважды». Обращаем ваше внимание, что многосерийный фильм мы увидим с самых первых серий. Чего ждать зрителям от 5 и 6 серии – узнаете в материале! 

В 5 и 6 сериях фильма «Ничто не случается дважды» вы узнаете, что

Огнев живет в Испании. Он состоятельный человек, едет в Грузию, чтобы разобраться со своим партнером Ираклием. Директор детского дома Ирина вырастила двух сирот – Машу Богданову и Аллочку, как родных дочек. Раиса живет в Иордании. Она надеется, что станет женой Висама, но он приводит в дом вторую жену.

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На яхте происходит взрыв, есть погибшие. Известно, что там был Огнев. Но его тело не находят. Бабушка Юры, оперная дива Лидия Николаевна вдруг узнает, что у нее есть правнук. Оказывается, сын Юры и Аглаи смог выжить, его усыновила врач-гинеколог Нэла. Глебу 20 лет, он поступает на работу к Аглае. Вадим Огнев встречает Машу, которая как две капли воды похода на его погибшую возлюбленную Катю Богданову…

Подробнее смотрите в 5 и 6 сериях «Ничто не случается дважды»  от 18.03.2020.

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