Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Календарь питания в Великий пост 2020

18.03.2020

В этом году пост перед Пасхой 2020 начался 2 марта и продлится до 18 апреля включительно. Многие православные христиане придерживаются ограничений в еде в этот период. Если хотите узнать, что можно есть в Великий пост и когда, — читайте наш материал.

Великий пост 2019

Больше по теме: Питание в Великий пост: основные ошибки

Великий пост берет свое начало за семь недель до Пасхи. Он установлен, чтобы почтить сорокадневный пост Иисуса Христа. Перед самой Пасхой начинается Страстная седмица. Она служит воспоминанием о последних днях земной жизни и страданиях Спасителя. Для тех, кто желает придерживаться поста, мы составили календарь питания в эти дни.

Календарь Великого поста 2020: правила

  • Первая и последняя седмица — особенно строгий пост.
  • Не позволяется употреблять в пищу мясные продукты и пищу животного происхождения. Во время строгого поста исключается также и рыба.
  • Есть разрешается один раз в день — вечером, а по выходным — два раза.
  • По понедельникам, средам и пятницам следует принимать в пищу холодные продукты без масла.
  • По вторникам и четвергам — горячую пищу без масла.
  • По субботам и воскресеньям разрешается растительное масло и виноградное вино. Можно побаловать себя и приготовить постные десерты.
  • В Страстную пятницу ничего есть не положено.
  • В Страстную субботу многие миряне тоже отказываются от еды.

2–8 марта, 1 неделя Великого поста в 2020 году

Первая неделя Великого поста называется «Федоровой неделей». В это время принято вспоминать всех защитников православной веры.

2 марта 2020 года, понедельник – строгий пост, полное воздержание от пищи.

3 марта 2020 года, вторник – разрешается хлеб и вода.

4 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

5 марта 2020 года, четверг – полное воздержание от пищи.

6 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

7 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

8 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

9–15 марта, 2 неделя Великого поста в 2020 году

9 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

10 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

11 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

12 марта 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

13 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

14 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

15 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

16–22 марта, 3 неделя Великого поста в 2020 году

16 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

17 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

18 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

19 марта 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

20 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

21 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

22 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

23–29 марта, 4 неделя Великого поста в 2020 году

23 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

24 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

25 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

26 марта 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

27 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

628 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

29 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

30 марта–5 апреля, 5 неделя Великого поста в 2020 году

30 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

31 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

1 апреля 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

2 апреля 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

3 апреля 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

4 апреля 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

5 апреля 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

6–12 апреля, 6 неделя Великого поста в 2020 году

6 апреля 2020, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

7 апреля 2020, вторник – разрешается горячая пища без масла.

8 апреля 2020, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

9 апреля 2020, четверг – разрешается горячая пища без масла.

10 апреля 2020, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

11 апреля 2020, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

12 апреля 2020 года, воскресенье – Вербное воскресенье. Разрешается горячая пища с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.

13–19 апреля, Страстная неделя в 2020 году

13 апреля 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

14 апреля 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

15 апреля 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

16 апреля 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

17 апреля 2020 года, пятница – полное воздержание от пищи.

18 апреля 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

19 апреля 2020 года, воскресенье – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого поста. Разрешается любая пища.

Больше по теме: Как питаться в Великий Пост

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить