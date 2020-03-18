В этом году пост перед Пасхой 2020 начался 2 марта и продлится до 18 апреля включительно. Многие православные христиане придерживаются ограничений в еде в этот период. Если хотите узнать, что можно есть в Великий пост и когда, — читайте наш материал.

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Великий пост берет свое начало за семь недель до Пасхи. Он установлен, чтобы почтить сорокадневный пост Иисуса Христа. Перед самой Пасхой начинается Страстная седмица. Она служит воспоминанием о последних днях земной жизни и страданиях Спасителя. Для тех, кто желает придерживаться поста, мы составили календарь питания в эти дни.

Календарь Великого поста 2020: правила

Первая и последняя седмица — особенно строгий пост.

Не позволяется употреблять в пищу мясные продукты и пищу животного происхождения. Во время строгого поста исключается также и рыба.

Есть разрешается один раз в день — вечером, а по выходным — два раза.

По понедельникам, средам и пятницам следует принимать в пищу холодные продукты без масла.

По вторникам и четвергам — горячую пищу без масла.

По субботам и воскресеньям разрешается растительное масло и виноградное вино. Можно побаловать себя и приготовить постные десерты.

В Страстную пятницу ничего есть не положено.

В Страстную субботу многие миряне тоже отказываются от еды.

2–8 марта, 1 неделя Великого поста в 2020 году

Первая неделя Великого поста называется «Федоровой неделей». В это время принято вспоминать всех защитников православной веры.

2 марта 2020 года, понедельник – строгий пост, полное воздержание от пищи.

3 марта 2020 года, вторник – разрешается хлеб и вода.

4 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

5 марта 2020 года, четверг – полное воздержание от пищи.

6 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

7 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

8 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

9–15 марта, 2 неделя Великого поста в 2020 году

9 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

10 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

11 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

12 марта 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

13 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

14 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

15 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

16–22 марта, 3 неделя Великого поста в 2020 году

16 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

17 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

18 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

19 марта 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

20 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

21 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

22 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

23–29 марта, 4 неделя Великого поста в 2020 году

23 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

24 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

25 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

26 марта 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

27 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

628 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

29 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

30 марта–5 апреля, 5 неделя Великого поста в 2020 году

30 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

31 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

1 апреля 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

2 апреля 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

3 апреля 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

4 апреля 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

5 апреля 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

6–12 апреля, 6 неделя Великого поста в 2020 году

6 апреля 2020, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

7 апреля 2020, вторник – разрешается горячая пища без масла.

8 апреля 2020, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

9 апреля 2020, четверг – разрешается горячая пища без масла.

10 апреля 2020, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

11 апреля 2020, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

12 апреля 2020 года, воскресенье – Вербное воскресенье. Разрешается горячая пища с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.

13–19 апреля, Страстная неделя в 2020 году

13 апреля 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

14 апреля 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

15 апреля 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

16 апреля 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

17 апреля 2020 года, пятница – полное воздержание от пищи.

18 апреля 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

19 апреля 2020 года, воскресенье – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого поста. Разрешается любая пища.

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