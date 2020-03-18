Уже совсем скоро мы увидим совершенно новую историю в сериале «У каждого своя ложь». Продакшн IVORY films по заказу телеканала СТБ работает над съемкам нового 12-серийного фильма. Мелодраму снимает известный украинский режиссер Анатолий Матешко, а над сценарием работала Мария Рождественская. Подробности читайте в материале.

Премьера сериала «У каждого своя ложь» состоится в эфире телеканала СТБ уже этой весной. Известно, что съемочный процесс будет проходит на территории Киева и области.

«Эта история меня потрясла своим неожиданным финалом. В основе сценария судьба двух женщин, разных по возрасту, по социальной принадлежности, по культурному уровню и своим убеждениям. Между ними не может быть ничего общего. Они живут разными интересами, ходят разными дорогами и встретиться, казалось бы, не должны. Одна – врач, другая – актриса. Но жизнь преподносит такие неожиданные сюрпризы, такие крутые события и тяжелые испытания, что в результате наши героини оказываются способными на очень сильные поступки и становятся близкими, родными людьми», – признается режиссер Анатолий Матешко.

О чем новый сериал «У каждого своя ложь»

В центре сюжета история Лизы Лапшиной – талантливого врача-гинеколога. Именно таких, как она, называют врачом от Бога. Она помогает испытать радость материнства женщинам, которые уже, казалось, совсем отчаялись. Но она сама из-за врожденной болезни сердца детей иметь не может. По этой же причине главврач больницы не решается назначать ее на руководящую должность, ведь стресс и большая нагрузка могут не лучшим образом повлиять на ее здоровье. Главная конкурентка Лизы, Ивкина, всячески пытается устранить ее со своего карьерного пути, но все же должность достается Лапшиной. Казалось бы, у Лизы все хорошо, повышение получено, у мужа Алексея тоже бизнес идет в гору. Он как раз собирается в деловую поездку в Малореченск, чтобы встретиться с перспективными партнерами по строительному бизнесу. Но именно после этой командировки в жизни Лизы и Алексея происходят события, которые изменят их жизнь. Алексей вновь должен отправиться в командировку, но наутро Лиза получает ужасную весть – машину Алексея нашли в реке, а его тело так и не обнаружили…

Режиссер – Анатолий Матешко

Автор сценария – Мария Рождественская

Продюсеры – Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов

В фильме снимаются: Ольга Павловец, Дмитрий Пчела, Анастасия Чепелюк, Сергей Радченко, Ирина Калашникова, Игорь Рубашкин, Анастасия Матешко, Тимур Ибраимов.

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