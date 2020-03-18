Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Хочу обычного семейного счастья: признание Холостяка Макса Михайлюка на свидании с Наташей

18.03.2020

Состоялось первое индивидуальное свидание 10-го сезона проекта «Холостяк». Макс Михайлюк пригласил Наташу, с которой успел пообщаться на Первой вечеринке. Неформальная обстановка, ужин на полу, парашютный костюм располагали к интересному интерактиву. Поэтому участница предложила сыграть в игру «Вопрос-ответ». Эксклюзивные кадры со свидания, которые не вошли в эфир, — смотрите в материале.    

Во время первого знакомства Наташа проявила себя достаточно уверенной девушкой, которая привыкла держать все под контролем. Первый тет напомнил Максу Михайлюку интервью, а не диалог. Поэтому участница решила исправить ситуацию и пообщаться в форме игры. 

Больше по теме: Эксклюзивно 10 фактов о Максе Михайлюке, в которых Холостяк признался сам

Пара обсудила свои прошлые отношения, как видят будущее и чего точно не приемлют в партнере. Холостяк признался, что хочет детей и по-доброму завидует своим семейным друзьям. Больше узнайте в эксклюзивном видео со 2 выпуска проекта «Холостяк»-10!    

Video: Хочу обычного семейного счастья: признание Холостяка Макса Михайлюка на свидании с Наташей

Эксклюзивные кадры с первого индивидуального свидания проекта Холостяк 10 сезон, которые не вошли в эфир, — в материале. Признание Холостяка 10 Макса Михайлюка

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить