Состоялось первое индивидуальное свидание 10-го сезона проекта «Холостяк». Макс Михайлюк пригласил Наташу, с которой успел пообщаться на Первой вечеринке. Неформальная обстановка, ужин на полу, парашютный костюм располагали к интересному интерактиву. Поэтому участница предложила сыграть в игру «Вопрос-ответ». Эксклюзивные кадры со свидания, которые не вошли в эфир, — смотрите в материале.

Во время первого знакомства Наташа проявила себя достаточно уверенной девушкой, которая привыкла держать все под контролем. Первый тет напомнил Максу Михайлюку интервью, а не диалог. Поэтому участница решила исправить ситуацию и пообщаться в форме игры.

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Пара обсудила свои прошлые отношения, как видят будущее и чего точно не приемлют в партнере. Холостяк признался, что хочет детей и по-доброму завидует своим семейным друзьям. Больше узнайте в эксклюзивном видео со 2 выпуска проекта «Холостяк»-10!

Video: Хочу обычного семейного счастья: признание Холостяка Макса Михайлюка на свидании с Наташей Эксклюзивные кадры с первого индивидуального свидания проекта Холостяк 10 сезон, которые не вошли в эфир, — в материале. Признание Холостяка 10 Макса Михайлюка

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