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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Гороскоп на 19 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ

18.03.2020

Гороскоп на 19 марта 2020 года поможет грамотно распределить свои усилия и направить энергию в нужное русло. Всем знакам зодиака нужно внимательнее отнестись к тому, что им сулят звезды. Поэтому читайте гороскоп на 19 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ в материале.

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Овен

Овны дотошно придираются к своей работе, отношениям, здоровью. Постарайтесь хотя бы на день остановиться и вдохнуть полной грудью. 

Телец

Тельцам важно научиться забывать старые обиды. Вы уже на протяжении долгого времени вынашиваете в себе какой-то груз недосказанности. Но если не хотите стать виновником огромного скандала, то поговорите на чистоту обо всех нерешенных вопросах. 

Близнецы

Кто-то может попытаться вас обмануть. Поэтому будьте внимательны. Не верьте тем, кто исключительно по внешним признакам может показаться приятным и интеллигентным человеком. 

Рак

Раки забыли о своих обязанностях. Если о них никто не напоминает, это не значит, что их у вас нет. Помните, что лучше самому вовремя взяться за выполнение давно отложенных задач. Не ждите, пока за это прилетит «по голове».  

Лев

Львы наконец-то наладили все свои дела. Сегодня вас ждет приятное известие или вознаграждение. Прислушайтесь к своему сознанию, оно явно подскажет, как поступать дальше, чтобы оставаться в выигрышном положении.

Дева

Будьте осторожнее со своей самонадеянностью. Вы не оцениваете обьективно ситуацию, поэтому может показаться, что держите все под контролем. Это не так. Обратите внимание на свое самочувствие, работу и личные отношения. Где-то вы упустили важный момент. 

Весы

Весы много чужих забот берут на себя. Вы взваливаете на свои хрупкие плечи то, что не должны решать. Поэтому сегодня важно взвесить все происходящее и научиться говорить «стоп». 

Скорпион 

У вас сегодня может быть сложный и нервный день. Аккумулируйте свою выдержку, ведь если позволите себе сорваться, то в дальнейшем будете жалеть о содеянном. 

Стрелец

Стрелец знает, как ему обойти недругов стороной. Сегодня воспользуйтесь этими знаниями и будьте аккуратны с окружением. Кто-то может ненароком испортить все, что вы так долго строили и к чему шли. 

Козерог

Козероги преуспели во всех делах. Продолжайте также ответственно относиться к своим обязанностям, и увидите, как карьера пойдет вверх. Несмотря на нестандартные условия труда, вы находите вполне компромиссные варианты повышения эффективности. 

Водолей

Вам необходимо внимательнее отнестись к своим близким. Не зацикливайтесь исключительно на себе, ведь многое зависит от вас. Позаботьтесь о том, чтобы обеспечить все необходимое родным. Они нуждаются в вашей помощи. 

Рыбы

Рыбы переосмыслили свои поступки и должны отныне действовать иначе. На вас легко сейчас можно повлиять, однако придерживайтесь той тактики, к которой пришли самостоятельно. Лучше вас не знает никто, как улучшить ситуацию.

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