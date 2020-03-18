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Евровидение-2020: лучшие выступления Болгарии на конкурсе

18.03.2020

Болгария принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 2005-го года! Лучший результат на Евровидении Болгарии 2 место в 2017 году! Но какие еще выступления Болгарии удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Kristian Kostov – «Beautiful Mess» (2017, 2 место)

11 мая во 2-й половине 2-го полуфинала Костов выступил с песней «Beautiful Mess». Он стал самым молодым участником конкурса в этом году. В финале 13 мая 2017 года занял 2-е место с 615 баллами, что стало рекордом для Болгарии за всю историю выступлений на конкурсе.

Poli Genova – «If Love Was a Crime» (2016, 4 место)

Поли участвовала в международном конкурсе Евровидение два раза! Впервые – в 2011 году, где заняла 12 место и не вышла в финал. В 2016-ом стало известно, что Поли Генова представит Болгарию на Евровидении еще раз – в Стокгольме с песней «If Love Was a Crime». 12 мая того же года исполнительница вышла в финал конкурса. 14 мая состоялся финал конкурса, в котором Поли заняла четвертое место (после Украины, Австралии и России).

Elitsa & Stoyan – «Water» (2007, 5 место)

В феврале 2007 Елица вместе со Стояном Янкуловым выиграла национальный отбор на Евровидение 2007. В полуфинале конкурса дуэт занял 6-ое место, а в финале — 5-ое место. Это был лучший результат для Болгарии на конкурсе до 2016 года, когда Поли Генова с песней «If Love Was a Crime» заняла 4 место.

EQUINOX– «Bones» (2018, 14 место)


Группа былa сформирована в 2018 году продюсером и композитором Бориславом Милановом из «Symphonics International». Была выбрана Болгарским телевидением закрытым отбором в качестве представителя Болгарии на Евровидении 2018. Они выступили с песней «Bones» в первом полуфинале конкурса 8 мая. Группа существует по настоящее время.

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