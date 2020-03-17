17 марта в эфире телеканала СТБ вышла 26 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Алине Сердюк. В последнее время женщина начала видеть свою умершую дочь. Подробнее читайте в материале.

Алина ‒ очень добрая и порядочная женщина. Но в последнее время с ней начали происходить странные вещи ‒ женщина начала видеть молодую девушку, как две капли воды похожую на нее в молодости. Алину очень напугала встреча с девушкой. И на это у женщины были веские основания. Она понимала, что ее преследует прошлое, которое может разрушить налаженную семейную жизнь с надежным человеком и детьми. Она решила обратиться к бабушке Любе за советом.

Слепая рассказала Алине, что та девушка ‒ ее дочь. Но проблема заключалась в том, что еще 20 лет назад Алина похоронила свою дочь Вику. Так кого же видела женщина? Кто это был? Призрак из прошлого или живой человек? Смотрите все подробности в 26 серии.

Больше на тему: Приметы в вышивке

Video: «Сліпа» 26 серия: Как можно исправить грехи прошлого Слепая: в 25 серии вы узнали, как можно исправить грехи прошлого. Как помогла женщине Слепая в 26 серии от 17.03.2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ