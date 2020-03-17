Сегодня, 17 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 25 и 26 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.

В 25 серии сериала «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась Ирина. В последнее время женщину одолевала страсть, как только она встречалась со своим подчиненным — молодым парнем Романом. Ирина не могла контролировать себя. Она практически изменила своему мужу, которого очень любила.

В 26 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратилась Алина. С недавнего времени женщина начала видеть свою покойную дочь. Что бы это могло значить?

Узнайте все подробности в 25 и 26 сериях сериала «Слепая» от 17.03.2020.

Смотреть онлайн Слепая – 25 серия сериала Слепая на СТБ

Смотреть онлайн Слепая – 26 серія сериала Слепая на СТБ

Video: «Слепая»: чем заинтересуют 25 и 26 серии от 17.03.2020 Слепая - 25 и 26 серии на сайте СТБ уже 17.03.2020. О чем сюжет 25 и 26 серии фильма Слепая читайте в анонсе

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