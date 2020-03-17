«Слепая» 25 серия: Почему не все подарки можно принимать

17 марта в эфире телеканала СТБ вышла 25 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Ирине Прониной. В последнее время с женщиной происходили странные вещи ‒ она теряла голову, когда видела своего подчиненного Романа. Подробнее читайте в материале.

В последнее время с Ирой происходило что-то странное. Как только рядом появлялся ее подчиненный Роман ‒ она теряла голову. Испытывала к нему неконтролируемую страсть. Ира решила обратиться к бабушке Любе, чтобы получить совет, что ей с этим делать.

Смотрите онлайн сериал Слепая – 25 серия

Слепая рассказала Ирине, что это действие любовного приворота. Кто-то хочет разлучить ее с мужем. Однако женщина понятия не имела, кто же это такой. Сначала Ира подумала, что это сам Роман, но обряд, который она провела по совету бабушки Любы, чтобы вывести парня на чистую воду, результатов не дал. Сумеет ли женщина спасти свою семью и разобраться, кто же наложил на нее этот приворот, смотрите в 25 серии.

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