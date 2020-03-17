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Премьера «Ничто не случается дважды»: что увидят зрители в 3 и 4 серии от 17.03.2020

17.03.2020
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Уже сегодня, 17 марта, в 20:00 мы увидим 3 и 4 серии «Ничто не случается дважды». Обращаем ваше внимание, что многосерийный фильм стартовал с самых первых серий. Чего ждать зрителям от 3 и 4 серии – узнаете в материале! 

В 3 и 4 сериях фильма «Ничто не случается дважды» вы узнаете:

В Раису, подругу майора Калинина, влюбляется солдат Висам. Она кокетничает с ним, ее подкупают чувства парня. В больнице за раненым Огневым ухаживает медсестра Катя Богданова. Однажды утром после ночного дежурства она просыпается в постели с Огневым. Но через несколько дней Катя узнает, что беременна.

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Через несколько месяцев у Богдановых рождается дочка Машенька. Огнев уступает молодой семье свое жилье. Теперь туда въезжают Катя с Димой и дочкой. Но в городке случается беда: внезапно взрывается дом начальника заставы. Погибает один из героев «Ничто не случается дважды» Калинин, а также Катя и Дима Богдановы.

Подробнее смотрите в 3 и 4 сериях «Ничто не случается дважды»  от 17.03.2020.

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