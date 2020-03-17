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GARNA feat. PROBASS & HARDI — «HOPE»: премьера песни
GARNA ‒ украинская певица с уникальной манерой исполнения и сильным вокалом. Месяц назад девушка стала полуфиналисткой Национального отбора на Евровидение 2020. На днях артистка представила новый трек – «HOPE». Слушайте песню GARNA feat. PROBASS & HARDI — «HOPE» прямо сейчас!
По словам самой GARNA, песня «HOPE» очень долго ждала своего часа:
«Сингл очень долго ждал «свое» время. Это особенный трек. Спасибо за крутую коллаборацию! Надеюсь, трек будет и в вашем плейлисте! Сделайте шаг, чтобы почувствовать любовь».
Напомним, что певица GARNA (Алена Левашева) родилась 17 января 1988 года в Луганске. С пяти лет начала заниматься вокалом. В семь лет поступила в Луганскую среднюю музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано. На протяжении всего обучения в начальной музыкальной школе была призером в региональных детских конкурсах.
С 2014 года по настоящее время Алена Левашева является вокалисткой симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra. За пять лет существования оркестра было сыграно около 500 концертов по городам Украины.