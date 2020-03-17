Бельгия принимает участие в международном конкурсе Евровидение почти каждый год, с момента его основания. А это – с 1956 года! Лучший результат на Евровидении Бельгии принесла Сандра Ким – первое место в 1986 году! Но какие еще выступления Бельгии были незабываемыми? Узнайте прямо сейчас!

Sandra Kim – «J’aime la vie» (1986, 1 место)



Очень интересная история с Евровидением была именно у Сандры Ким! Сандра начала петь в семь лет. Стала победителем Евровидения в 1986 году, исполнив композицию «J’aime la vie» («Я люблю жизнь») и тем самым принесла первую победу Бельгии за все время ее участия в конкурсе. Когда выяснилось, что Сандре было не 15 лет, как было объявлено, а всего 13-ть, швейцарское телевидение обратилось в оргкомитет с просьбой дисквалифицировать певицу, однако данный шаг успеха не имел.

Blanche – «City Lights» (2017, 4 место)

Сейчас артистке – 20 лет, а она уже может похвастаться участием в масштабном Европейском конкурсе! В свои 17-ть девушка была выбрана для того, чтобы представлять Бельгию на Евровидении 2017 года в Киеве. Ее песня «City Lights» была выпущена за месяц до конкурса.

Loïc Nottet – «Rhythm Inside» (2015, 4 место)

Нотте представлял Бельгию на Евровидении 2015, который проходил в Вене, Австрия. 10 марта 2015 года была представлена его конкурсная песня «Rhythm Inside». Исполнив композицию в первом полуфинале, музыкант прошел в финал конкурса. По итогам голосования в финале он получил 217 баллов, таким образом заняв с песней «Rhythm Inside» четвертое место. В Украине и России его песня стала очень популярной и получила хэштэг #рапапап, который долго фигурировал в социальных сетях.

Tom Dice – «Me and my guitar» (2010, 6 место)



На Евровидении Том стал одним из фаворитов конкурса, заняв первое место в первом полуфинале. Однако в финале парень с гитарой занял только шестое место, значительно уступив победительнице Лене Майер-Ландрут.

Roberto Bellarosa – «Love Kills» (2013, 12 место)

Известный бельгийский исполнитель Роберто Беллароза в 2012 году был объявлен представителем Бельгии на конкурсе песни Евровидение 2013. Тогда он занял 12 место с 71 баллом, но покорил зрителей своей энергетикой и улыбкой.

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