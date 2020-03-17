Уже в эту субботу в 19:00 выйдет 4 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2, где нас ждет много сюрпризов и нестандартных кулинарных открытий. Неизменный судья шоу и настоящий профессионал своего дела Эктор Хименес-Браво раскрыл детали нового сезона и сформировал топ-5 правил, как удачно пройти кастинг. Об этом и не только читайте в нашем эксклюзивном интервью.

Каждый сезон дарит зрителям порцию интересных испытаний и забавных историй с участниками. «МастерШеф. Профессионалы»-2 не будет исключением?

Это же профессионалы! Здесь не бывает смешных ситуаций. Если говорить об испытаниях, то есть одна очень интересная история. Задача участников состояла в приготовлении блюда с интегрированием той или иной фигурки так, чтобы они сочетались. Это могла быть фигурка пожарного, садовника или даже лыжника, которого участники окрестили «проклятым». Почему так? Узнаете в одном из выпусков «МастерШеф. Профессионалы»-2.

По вашему мнению, в чем заключается особенность 2 сезона кулинарного шоу?

Они все разные и индивидуальные. Второй сезон «МастерШеф. Профессионалы» – максимально кулинарный. В этом году участники во много раз сильнее, чем в прошлом сезоне профессионалов. Я думаю, это происходит потому, что в прошлом году шефы были не готовы к тому, что их ожидало. Это уже второй сезон, и он для настоящих профессионалов.

Есть ли в этом сезоне участники, которых вы могли бы выделить?

Каждый человек, каждая личность имеет то, что выделяет ее среди всех остальных. У профессионалов также есть свои сильные и слабые стороны. Например, у кого-то преимущество в открытости к новому и экспериментам, а кто-то наоборот – замкнутый в себе и не так готов для себя открывать что-то новое. Все же есть несколько участников, которые действительно выделяются. Также можно было бы выделить суперфиналистов, но об этом уже позже. Скажу лишь то, что зрителям будет очень интересно наблюдать за их кулинарным поединком.

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Какое место в вашей жизни занимает «МастерШеф»?

Это и есть моя жизнь, ведь я с этим проектом уже 10 лет! Всю жизнь мне нравилось учить, быть наставником и именно здесь, на «МастерШеф», независимо от сезона я имею такую ​​возможность – учить и направлять участников.

Эктор, а кого вам труднее оценивать: аматоров или профессионалов?

У каждого сезона шоу есть свои особенности и трудности. Аматоры каждый сезон приходят с большими амбициями, чтобы осуществить свою мечту и изменить жизнь. Поэтому на кастинге сказать кому-то «нет» очень сложно. Если говорить о профессионалах, то довольно часто им мешает самоуверенность. А когда они слышат в свой адрес критику, то не всегда готовы воспринимать ее и прислушиваться к советам. Вообще, я уже привык оценивать участников каждого сезона «МастерШеф»: аматоров, подростков, профессионалов. Это уже стало частью моей жизни.

Почему зрителям стоит смотреть «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Это лишь второй сезон «МастерШеф. Профессионалы», но он сильно отличается от аматоров. Телезрители думают, что работа настоящего профессионала – это тайна, что-то скрытое и какая-то заколдованная личность. Они не знают, что эти люди реально делают на кухне, и какая она – жизнь настоящего шефа. В этом сезоне мы можем увидеть профессионалов как обычных живых людей, которые попадают в стрессовые ситуации, проходя различные испытания. Конечно, каждому человеку, который интересуется кулинарией стоит посмотреть этот сезон потому, что шефы «выкладывают свои карты на стол» и показывают все, на что они способны.

Топ-5 правил, как удачно пройти кастинг на «МастерШеф» от Эктора Хименеса-Браво:

Блюдо должно иметь хорошую идею. Отточенная техника кулинара. Профессиональное поведение. Персональные качества. Амбициозность.

Не пропустите 4 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 21 марта в 19:00 на телеканале СТБ! Будет горячо!

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