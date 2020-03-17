Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Будет ли продолжение «Спіймати Кайдаша»

17.03.2020

На прошлой неделе на телеканале СТБ закончился 12-серийный проект «Спіймати Кайдаша». Мы увидели новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашевая семья» с эмоционально двояким открытым финалом.  У многих остался вопрос: стоит ли ждать продолжения истории Кайдашей? Ответ дала сценарист и шоураннер проекта Наталка Ворожбит. Подробности читайте в материале. 

Стоит отметить, что «Спіймати Кайдаша» – это первая работа в качестве шоураннера Наталки Ворожбит. Проект вызвал невероятный резонанс, получил высокие рейтинги и неоспоримую любовь множества зрителей.

Многих поклонников этого шедевра интересует, стоит ли ждать второй сезон захватывающей истории Кайдашей? В свою очередь сценарист Наталка Ворожбит объясняет, почему финал сериала немного отличается от книги, и нужно ли вообще продолжение.

«Если бы я верила, что Кайдаши помирятся – я бы не взялась за эту историю. Она меня зацепила именно тем, что прошло 150 лет после написания этого произведения, а Кайдаши до сих пор ругаются, делят кур и не умеют договариваться с самыми близкими людьми. И для них не важно – засохшая груша или плодоносит – они всегда из-за нее будут ссориться. Поэтому я не хотела никого успокаивать счастливым финалом, я хотела заставить зрителей думать и писать в голове собственный сценарий – как сделать так, чтобы все помирились. И воплощать этот сценарий в свою жизнь. И какой может быть счастливый финал, если по истории – 2014 год, и впереди столько боли и потерь», – прокомментировала шоуранер. 

Также Наталка Ворожбит отметила, что зрители – не дети, которых надо успокаивать мультиками, чтобы они лучше засыпали, а ответственные граждане нашей страны. Именно таким финалом, который все увидели, она хотела побудить нас задумываться над собственной ролью в истории. Заключительные кадры шоураннер трактует так: 

Надежда, конечно, есть – в финале счастливые дети идут вместе вверх есть дичку, пока несчастные взрослые делят эти несчастные груши.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить