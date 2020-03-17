На прошлой неделе на телеканале СТБ закончился 12-серийный проект «Спіймати Кайдаша». Мы увидели новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашевая семья» с эмоционально двояким открытым финалом. У многих остался вопрос: стоит ли ждать продолжения истории Кайдашей? Ответ дала сценарист и шоураннер проекта Наталка Ворожбит. Подробности читайте в материале.

Стоит отметить, что «Спіймати Кайдаша» – это первая работа в качестве шоураннера Наталки Ворожбит. Проект вызвал невероятный резонанс, получил высокие рейтинги и неоспоримую любовь множества зрителей.

Многих поклонников этого шедевра интересует, стоит ли ждать второй сезон захватывающей истории Кайдашей? В свою очередь сценарист Наталка Ворожбит объясняет, почему финал сериала немного отличается от книги, и нужно ли вообще продолжение.

«Если бы я верила, что Кайдаши помирятся – я бы не взялась за эту историю. Она меня зацепила именно тем, что прошло 150 лет после написания этого произведения, а Кайдаши до сих пор ругаются, делят кур и не умеют договариваться с самыми близкими людьми. И для них не важно – засохшая груша или плодоносит – они всегда из-за нее будут ссориться. Поэтому я не хотела никого успокаивать счастливым финалом, я хотела заставить зрителей думать и писать в голове собственный сценарий – как сделать так, чтобы все помирились. И воплощать этот сценарий в свою жизнь. И какой может быть счастливый финал, если по истории – 2014 год, и впереди столько боли и потерь», – прокомментировала шоуранер.

Также Наталка Ворожбит отметила, что зрители – не дети, которых надо успокаивать мультиками, чтобы они лучше засыпали, а ответственные граждане нашей страны. Именно таким финалом, который все увидели, она хотела побудить нас задумываться над собственной ролью в истории. Заключительные кадры шоураннер трактует так:

Надежда, конечно, есть – в финале счастливые дети идут вместе вверх есть дичку, пока несчастные взрослые делят эти несчастные груши.

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