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Великий пост 2020: морковный кекс с апельсиновой глазурью

16.03.2020

Постный морковный кекс можно очень легко и быстро приготовить дома. Помимо экономии времени, полезной морковки в нем больше чем муки.  Пошаговый рецепт морковного кекса с апельсиновой глазурью от судьи  «МастерШеф»-9  Лизы Глинской найдете в материале.

как приготовить постный морковный кекс с апельсиновой глазурью

Ингредиенты:

Для кекса:

  • мука – 130 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • белый сахар – 140 г
  • цедра апельсина – 1 шт.
  • соль – щепотка
  • корица – ⅓ ч. л.
  • апельсиновый фреш – 60 мл
  • подсолнечное рафинированное масло – 80 мл
  • тертая морковь – 250 г
  • грецкие орехи – 150 г

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Для апельсиновой глазури:

  • апельсиновый фреш – 350 мл
  • сахарная пудра – 150 г
  • цедра апельсина – 1 шт.

Приготовление:

  1. Отправляем в миску муку, разрыхлитель, сахар, соль, корицу, цедру апельсина и все перемешиваем.
  2. Смешиваем в другой миске морковь, апельсиновый фреш, растительное масло и обжаренные дробленые грецкие орехи.
  3. Соединяем обе массы — это закладка на 2 формы.
  4. Смазываем формы растительным маслом и присыпаем мукой.
  5. Выпекаем в форме для кексов при температуре 170°С 50-60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
  6. Смешиваем апельсиновый фреш с сахарной пудрой, добавляем цедру апельсина.
  7. Покрываем готовый горячий кекс апельсиновой глазурью.

Источник – glinskaya.com.ua

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