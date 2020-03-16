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StarLightMedia меняет технологический цикл производства студийных программ

16.03.2020

Заявление медиагруппы StarLightMedia по изменению режима работы в связи с объявленной пандемией и ответственными инициативами, которые призываем поддержать компании отрасли.

В связи с ситуацией с распространением вируса СOVID-19, медиагруппа StarLightMedia приняла решение кардинально ограничить количество участников студийных программ, которые производятся прямо сейчас. Компания понимает желание телезрителей, которые ожидают премьер и новые выпуски любимых программ в эфире ICTV, Нового канала и СТБ. Но мы безусловно придерживаемся постановлений и распоряжений Кабинета Министров Украины и Киевской городской государственной администрации и принимаем все необходимые меры, чтобы обезопасить людей. Мы верим, что все ответственные люди придут к неуклонному выполнению решений украинских властей о карантине.

StarLightMedia меняет технологический цикл производства студийных программ с участием зрителей, отказываясь от их привлечения во всех программах, где это возможно, или же кардинально сокращая их количество в соответствии с постановлениями и распоряжениями уполномоченных органов.

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Кроме изменения правил производственного процесса, внедрения целого ряда профилактических мероприятий в офисах компании, медиагруппа также запускает серию информационных роликов, направленных на разъяснение мер профилактики СOVID-19. Мы обнародуем эти ролики для свободного распространения всеми заинтересованными медиа, пользователями социальных сетей и всеми, кто заинтересован в том, чтобы мы противопоставили пандемии ответственность, организованность и решительность.

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