Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Сліпа» 24 серия: Почему нельзя передаривать подарки

16.03.2020

16 марта в эфире телеканала СТБ вышла 24 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Татьяне. В последнее время женщину начали мучить приступы неизвестного происхождения. Подробнее читайте в материале.

слепая

В последнее время Татьяну мучили приступы неизвестного происхождения. Женщина слышала голоса и впадала в транс. Она была очень напугана тем, что с ней происходит. Из-за этих приступов Таня могла потерять и работу в налоговой, и любимого мужчину. Она была уверена: то, что с ней происходит, не связанное с ее психическим состоянием. Поэтому решила обратиться к бабушке Любе.

Слепая рассказала, что кто-то желает зла ей. Она посоветовала Татьяне найти недавно подаренную ей вещь. Именно из-за нее с женщиной случаются эти приступы. Бабушка Люба дала Татьяне соль  и сказала, что нужно провести специальный ритуал, чтобы понять, кто именно желает зла. 

Татьяна сделала все, как сказала Слепая, однако никто из тех, кого она подозревала, не признался в содеянном… Сможет ли женщина узнать, кто на самом деле желал ей зла и избавится ли от приступов? Детальнее смотрите в 24 серии. 

Больше по теме: Что нельзя дарить женщине

Video: «Сліпа» 24 серия: Почему нельзя передаривать подарки

Слепая: в 23 серии вы узнали, почему нельзя передаривать подарки. Как помогла женщине Слепая в 24 серии от 16.03.2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить