16 марта в эфире телеканала СТБ вышла 24 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Татьяне. В последнее время женщину начали мучить приступы неизвестного происхождения. Подробнее читайте в материале.

В последнее время Татьяну мучили приступы неизвестного происхождения. Женщина слышала голоса и впадала в транс. Она была очень напугана тем, что с ней происходит. Из-за этих приступов Таня могла потерять и работу в налоговой, и любимого мужчину. Она была уверена: то, что с ней происходит, не связанное с ее психическим состоянием. Поэтому решила обратиться к бабушке Любе.

Слепая рассказала, что кто-то желает зла ей. Она посоветовала Татьяне найти недавно подаренную ей вещь. Именно из-за нее с женщиной случаются эти приступы. Бабушка Люба дала Татьяне соль и сказала, что нужно провести специальный ритуал, чтобы понять, кто именно желает зла.

Татьяна сделала все, как сказала Слепая, однако никто из тех, кого она подозревала, не признался в содеянном… Сможет ли женщина узнать, кто на самом деле желал ей зла и избавится ли от приступов? Детальнее смотрите в 24 серии.

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