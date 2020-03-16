Сегодня, 16 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 23 и 24 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.

В 23 серии сериала «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась молодая девушка. В последнее время ее начали мучить кошмары: Марине снилось, что у нее кто-то ворует ребенка. И правда, уже несколько лет Марина с мужем пытались завести детей, но у них все никак не получалось.

В 24 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратилась Татьяна. Молодую женщину в последнее время мучили приступы неизвестного происхождения. Она слышала голоса на каком-то языке. Женщина боялась, что с ней может случиться беда.

Узнайте все подробности в 23 и 24 сериях сериала «Слепая» от 16.03.2020.

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