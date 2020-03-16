16 марта в эфире телеканала СТБ вышла 23 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Марине Осипенко. женщина очень давно хотела иметь детей, но у нее все никак не получалось. Подробнее читайте в материале.

Марина Осипенко была счастлива в браке. Но в последнее время женщина почти не спала. Ее каждую ночь мучил один и тот же страшный сон, что у нее крадут ребенка. Марина решила обратиться к бабушке Любе за советом, чтобы понять, почему ее все время преследуют ночные кошмары.

Слепая рассказала, что Марина должна была родить ребенка еще пять лет назад. Это, по ее словам, предначертано ей судьбой. Однако кто-то забрал у нее материнство. Бабушка Люба посоветовала Марине найти заговоренный подарок и вернуть его. По ее словам, тогда женщина сможет сама стать мамой. После долгих поисков Марина нашла проклятую вещь. Это оказался плюшевый мишка, которого ей подарила соседка. Но сможет ли Марина снять проклятие, ведь если провести ритуал, то маленькая дочка соседки умрет? Какой выбор сделает женщина? Смотрите все детали в 24 серии.

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