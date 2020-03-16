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Премьера «Ничто не случается дважды»: чем удивят зрителей 1 и 2 серии от 16.03.2020

16.03.2020

Уже сегодня, 16 марта, в 20:00 мы увидим 1 и 2 серии «Ничто не случается дважды». Дабы полностью прочувствовать атмосферу и накал страстей многосерийного фильма, мы увидим все 24 эпизода с самого начала. Чего ждать зрителям от 1 и 2 серии – узнаете в материале! 

В 1 и 2 сериях фильма «Ничто не случается дважды» вы узнаете, что

В военный городок на границе Грузии прибывает молодая пара – Катя и Дима Богдановы. На Кате подвенечное платье – они только расписались. На невесту сразу же обращает внимание замполит Огнев, одинокий волк. А в это время Аглая Калинина, старшая дочь майора, учится в столичном институте узнает, что беременна от возлюбленного одногруппника Юры, сына дипломата.

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Замполит Вадим Огнев влюбляется в Катю с первого взгляда. На погранзаставе проходят учения. Огнев попадает в госпиталь: он спасает от гибели мальчика, который случайно забрел в зону учений. Юная Аглая знакомится с Лидией, бабушкой своего любимого парня Юрия. Лидия Потехина (в прошлом оперная дива) намекает Аглае, что она – не их круга.

Подробнее смотрите в 1 и 2 сериях «Ничто не случается дважды»  от 16.03.2020.

Фильм Ничто не случается дважды – 1 серия от 16.03.2020
Фильм Ничто не случается дважды – 2 серия от 16.03.2020

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