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Оксана Байрак — про коронавирус и премьеру «Ничто не случается дважды»

16.03.2020

Пока по всей стране объявляют карантин и просят минимизировать передвижения, уже сегодня зрители телеканала СТБ смогут увидеть долгожданную премьеру фильма «Ничто не случается дважды». В Instagram режиссер Оксана Байрак призвала подписчиков беречь себя и смотреть многосерийный киношедевр. Подробности читайте в материале.

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К флешмобу звезд телеканала СТБ #залишайсявдома присоединилась и несравненная королева мелодрам Оксана Байрак. В новом посте в Instagram она также призвала подписчиков тщательно следить за своим здоровьем: часто мыть руки, не расставаться с дезинфекторами, чихать и кашлять в локоть и как бы прискорбно ни звучало, но временно отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев. 

Ничто не случается дважды – 1 серия смотреть онлайн
Ничто не случается дважды – 2 серия смотреть онлайн

Чтобы во время карантина вечера не стали менее разнообразны, режиссер призвала смотреть уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ ее многосерийный шедевр «Ничто не случается дважды»:

Места массовых мероприятий забыть, тоже, напрочь! Учитывая, что с 16 марта по 2 апреля – не дающий предаться унынию блокбастер – «Ничто не случается дважды»!

Дорогие мои! Пожалуйста! Берегите себя! Берегите людей преклонного возраста, они особенно подвержены этому напастью! Но главное, никаких стрессов! И только положительные эмоции!

Не пропустите уже сегодня, 16 марта, в 20:00 премьеру фильма «Ничто не случается дважды»!

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