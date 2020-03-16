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Окрашивание 2020: модные тренды года

16.03.2020

Чтобы кардинально изменить свой имидж, не обязательно стричься под каре, можно просто перекрасить волосы. Чтобы знать, какое окрашивание будет в тренде в 2020 году, читайте материал. Мы собрали для вас самые модные и стильные варианты окрашивания волос на 2020 год.

Окрашивания для блондинок 2020

Грязный блонд или серый 2020

грязный блонд

Самыми модными оттенками в окрашивании волос для блондинок будут и холодные пепельные цвета, и мягкий карамельный блонд. Он более теплый и добиться его проще, чем идеального пепельного цвета.

Карамельный блонд 2020

карамельный блонд

Карамельный блонд идеально подойдет девушкам теплых цветотипов. Сразу обратите внимание на то, что идеальный, энциклопедический карамельный блонд – это редкость в реальной жизни, и не стоит стремиться его получить. Но даже если вы ярая противница окрашивания, карамельный блонд только подчеркнет красоту ваших волос и добавит капельку теплоты в образ.

Пыльно-розовый блонд 2020

пыльно розовый блонд

Его главная особенность, что это и не розовый, и не серый — что-то среднее. Проще добиться такого оттенка натуральным блондинкам, нежели брюнеткам.

Медовый блонд 2020

медовый блонд

Очень естественный и натуральный оттенок, идеален для светлоглазых Белоснежек. Такое модное окрашивание будет прекрасно смотреться на коротких волосах, а не только на длинных или средней длины. Если надоест – с такого цвета будет проще всего выйти в темный или, наоборот, светлый цвет.

Окрашивания для брюнеток 2020

Медно-шоколадные волосы 2020

медно шоколадные волосы

Такой образ идеален для девушек с темным цветом волос, потому что технически повторить его будет совсем не сложно. Нужно всего лишь добавить несколько прядей более светлого, медного цвета и получатся очень красивые и плавные переходы. Это можно сделать с помощью техники балаяж.

Балаяж 2020

балаяж 2020

Вся прелесть модного окрашивания балаяж, что можно считать техникой №1 в мире, является осветление прядей на пару тонов, отступая от корней. Таким образом вы кардинально не меняете свой цвет, но все же внешне преображаетесь в лучшую сторону.

Данное окрашивание прядок не требует частого обращения к мастеру, визуально омолаживает и при этом подходит практически всем дамам, как со светлой, так и темной шевелюрой. Особенно чудесно будет смотреться модный цвет в технике балаяж на слегка завитых волосах.

Каштановый The Money Piece 2020

The Money Piece окрашивание

«The Money Piece» — техника окрашивания, при которой каштановый цвет волос разбавляют светлыми прядями у лица. Название стилисты объясняют так: это возможность без существенных затрат и очень быстро освежить прическу и получить новый цвет волос. Лучше всего подойдет тем, у кого натуральный каштановый цвет, но хочется добавить изюминки в образ.

Окрашивания для рыжих 2020

Отличная новость для рыжеволосых девушек: золотистые и каштановые оттенки рыжего снова в тренде.

Огненно-рыжий 2020

Огненно-рыжий

Если посмотреть на дефиле модных показов, то и здесь можно сделать однозначный вывод: ярко-рыжий – однозначно пробовать. Если такое окрашивание кажется вам довольно рискованным шагом, можно ограничиться мелированием или техникой шатуш.

Шатуш 2020

шатуш

Шатуш – это тоже мелирование, но выполненное щадящим образом. При проведении процедуры окрашенные пряди соприкасаются с неокрашиваемым волосяным покровом, что дает возможность получить плавные, степенные переходы между тонами. Корневая зона не окрашивается, сохраняя свой естественный рыжий цвет.

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