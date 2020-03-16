«Ничто не случается дважды»: сюжет и описание серий

Фильм «Ничто не случается дважды» не оставил равнодушным никого. И все мы в ожидании выхода продолжения, которое состоится 16 марта в 20:05 на телеканале СТБ. А пока предлагаем вспомнить, какую историю нам рассказывает многосерийный фильм. Сюжет и описание серий «Ничто не случается дважды» — читайте в материале.

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Сюжет сериала «Ничто не случается дважды»

История разворачивается в начале 90-х в военном пограничном городке, куда на место службы прибывают молодожены Дмитрий и Катя Богдановы. Юная Катя тут же влюбляется в местного Казанову — офицера Огнева. Начальник заставы Калинин все никак не решится жениться на своей «боевой подруге» — разбитной молодухе Раисе. Мирная жизнь в городке заканчивается драмой, в результате которой некоторые герои погибают. Проходит 20 лет. Состоявшийся бизнесмен Огнев встречает Машу, дочь Кати, и решает, что ее послала судьба. Но прошлое вернуть невозможно — ведь ничто не случается дважды…

Описание серий сериала «Ничто не случается дважды»

1 серия

Начало 90-х. В военный городок на границе Грузии прибывает пара молодоженов – Катя и Дима Богдановы. На невесту сразу же обращает внимание замполит Огнев, одинокий волк.

Начальник заставы – майор Илья Калинин – порядочный человек, но запутался в отношениях с женщинами. Разбитная Раиса родила ему дочку Аллочку и ждет, когда он позовет ее замуж. Но майор влюблен в Ирину, директора детского дома.

В это время Аглая Калинина, старшая дочь майора, учится в столичном институте. Она влюблена в одногруппника Юру, сына дипломата. Аглая узнает, что беременна.

2 серия

Катя Богданова знакомится с Ириной, директором детского дома. Замполит Вадим Огнев влюбляется в Катю с первого взгляда, хотя у него роман с Ириной.

На погранзаставе проходят учения. Огнев попадает в госпиталь: он спасает от гибели мальчика, который случайно забрел в зону учений.

Юная Аглая знакомится с Лидией, бабушкой своего любимого парня Юрия. Лидия Потехина (в прошлом оперная дива) намекает Аглае, что она – не их круга.

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3 серия

В Раису, подругу майора Калинина, влюбляется солдат Висам. Раиса кокетничает с ним, ее подкупают чувства Висама. Она узнает, что отец солдата – богач из Иордании.

В больнице за раненым Огневым ухаживает медсестра Катя Богданова. Однажды утром после ночного дежурства она просыпается в постели с Огневым. Но через несколько дней Катя узнает, что беременна.

4 серия

Через несколько месяцев у Богдановых рождается дочка Машенька. Огнев уступает молодой семье свое жилье – он делит большой дом с майором Калининым. Теперь туда въезжают Катя с Димой и дочкой.

Но в городке случается беда: внезапно взрывается дом начальника заставы. Погибает сам Калинин, а также Катя и Дима Богдановы.

5 серия

Прошло 20 лет.

Огнев живет в Испании. Он состоятельный человек. Едет в Грузию, чтобы разобраться со своим партнером Ираклием.

Директор детского дома Ирина вырастила двух сирот – Машу Богданову и Аллочку – как родных дочек. В Машу влюблен Борис, сын Ирины.

Раиса живет в Иордании. Она надеется, что станет женой Висама, но он приводит в дом вторую жену.

6 серия

На яхте происходит взрыв, есть погибшие. Известно, что там был Огнев. Но его тело не находят.

Бабушка Юры, оперная дива Лидия Николаевна, вдруг узнает, что у нее есть правнук. Оказывается, сын Юры и Аглаи смог выжить, его усыновила врач-гинеколог Нэла. Глебу 20 лет, он поступает на работу к Аглае.

Вадим Огнев встречает Машу, которая как две капли воды похожа на его погибшую возлюбленную Катю Богданову.

7 серия

Маша ведет Вадима к своей приемной маме Ирине, которая узнает в нем своего бывшего любовника. Они вспоминают прошлое.

Раиса вспоминает, как оказалась в Иордании. Ей пришлось стать женой Азиза, отца Висама. Но она и теперь любит Висама и готова на все, лишь бы изменить свою жизнь.

Аглае звонит Лидия Потехина, бабушка ее первого возлюбленного Юрия. Лидия хочет сообщить, что сын Аглаи и Юрия жив.

8 серия

Ирина пытается втолковать юной Маше, что Вадим Огнев – ей не пара. Но Маша так увлечена Вадимом, что не слышит ничего.

Огнев исчезает, так как партнер Ираклий хочет его устранить.

Оперная дива Лидия Николаевна умирает. Она не успевает рассказать Аглае, что ее сын жив… Из Швейцарии едут ее сын Викентий с женой Жанной, Юрий с молодой женой Зоей.

9 серия

Вадим увозит влюбленную Машу в Испанию.

Телеведущей Аглае предлагают сделать ток-шоу о покойной оперной диве Лидии Потехиной. Никто не знает, что дива сыграла роковую роль в судьбе Аглаи.

А между тем нотариус зовет Аглаю, чтобы огласить завещание покойной Лидии Николаевны Потехиной.

10 серия

Огнев и Маша в Испании. Он сразу предлагает ей жениться, Маша – на седьмом небе от счастья. Но когда она видит наряд, не знает, что и думать: платье сшито по моде 90-х… Маша не знает, что именно в таком платье появилась на пограничной заставе в начале 90-х ее мама Катя.

Аглая встречается с Викентием, отцом Юры, чтобы обговорить детали завещания покойной оперной певицы Лидии.

11 серия

Маша ссорится с Огневым, он сквозь сон называл ее Катей.

Юра пытается встретиться и поговорить с Аглаей, но она не хочет с ним общаться. Она готовится к новому ток-шоу и рассказывает свою историю о том, как бабушка ее парня, Лидия Потехина, убедила ее сделать аборт. Аглая не знает, что новый сотрудник Глеб – ее биологический сын.

12 серия

Маша звонит своей подруге Алле и рассказывает, что очень любит Вадима, но он – деспотичный мужчина. Борис очень тяжело переживает отъезд Маши, которую любит.

Борис собирается лететь в Испанию к Маше. Его мама Ирина рассказывает, что именно Огнев устроил взрыв на заставе, из-за которого погибли родители Маши.

13 серия

Побегайло, бывший любовник Раисы, видит на Аллочке серьги, которые когда-то подарил Рае. Он начинает интересоваться Аллочкой и подозревает, чья она дочка.

Раиса тем временем в Иордании. И хотя она живет в богатом доме, ей не позавидуешь. Она вспоминает, как соблазнила водителя Али, чтобы тот устроил ее мужу Азизу аварию. Но ненавистный муж выжил и узнал о преступлении Раисы.

14 серия

Борис приходит в себя после того, как его избил Вадим Огнев. Он узнает, что его мама Ирина умерла от приступа астмы.

К Аглае является старуха Глаша, бывшая нянечка в роддоме. Она просит 25 тысяч долларов за информацию о сыне.

Борис рассказывает Маше о смерти Ирины, девушка собирается прилететь в Батуми на похороны. Но Огнев не хочет отпускать от себя молодую жену.

15 серия

Маша прилетает в Грузию и узнает, что Огнев любил ее маму Катю.

Красавица Алла едет в Испанию по приглашению малоизвестного модельного агентства. Но ее подставляют: завозят в какой-то дом, где полно мужчин. Алла приходит в себя и понимает, что ее изнасиловали. Она расправляется с обидчиками и мчит в Иорданию.

16 серия

Аллочка встречается со своей родной мамой Раисой, которая сидит в тюрьме за убийство.

Маша остается в Батуми и признается Борису, что беременна от Огнева.

Проходит несколько лет. У Маши и Бориса растет общая дочь. Но Маша не теряет надежды найти свою старшую девочку, которую выкрал Вадим Огнев. И на кадрах случайной любительской пленки, снятой где-то за границей, она видит Огнева с маленькой девочкой.

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