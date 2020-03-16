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Ксения Мишина стала лауреатом премии «Людина року»
Актриса театра и кино, а также одна из главных героинь легендарного сериала «Крепостная» Ксения Мишина стала лауреатом премии «Людина року». Подробнее узнайте в материале.
Среди лауреатов на премию «Людина року»-2019 в номинации «Нова генерація року» представлена актриса театра и кино Ксения Мишина. Премия существенно влияет на развитие жизни украинцев. Основана на пятом году независимости Украины и сейчас, 20 лет спустя, остается востребованной обществом. «Людина року» базируется на вечных гуманистических ценностях — утверждение национального достоинства, глубокого уважения к Человеку-творцу и патриоту.
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Как правило для лауреатов программы номинация становится весомым подтверждением уже устойчивого признания, а также началом нового этапа карьерного восхождения.
Напомним, что по результатам телесмотрения, «Крепостная», в котором Ксения Мишина сыграла одну из главных ролей, стала лидером среди всех телеканалов и лучшим продуктом в истории СТБ. На протяжении двух сезонов сериал ежедневно возглавлял ТОП-20 лучших телепрограмм, наращивал показатели, удерживал первое место в слоте, а отрыв от ближайшего конкурента составил более 50%.
Редакция STB.UA поздравляет актрису театра и кино Ксению Мишину и желает новых творческих успехов и существенных вкладов в развитие украинской культуры!