Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Ксения Мишина стала лауреатом премии «Людина року»

16.03.2020

Актриса театра и кино, а также одна из главных героинь легендарного сериала «Крепостная» Ксения Мишина стала лауреатом премии «Людина року». Подробнее узнайте в материале.   

Среди лауреатов на премию «Людина року»-2019 в номинации «Нова генерація року» представлена актриса театра и кино Ксения Мишина. Премия существенно влияет на развитие жизни украинцев. Основана на пятом году независимости Украины и сейчас, 20 лет спустя, остается востребованной обществом. «Людина року» базируется на вечных гуманистических ценностях — утверждение национального достоинства, глубокого уважения к Человеку-творцу и патриоту. 

Больше по теме: Когда премьера 3 сезона легендарной драмы «Крепостная»

Как правило для лауреатов программы номинация становится весомым подтверждением уже устойчивого признания, а также началом нового этапа карьерного восхождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Напомним, что по результатам телесмотрения, «Крепостная», в котором Ксения Мишина сыграла одну из главных ролей, стала лидером среди всех телеканалов и лучшим продуктом в истории СТБ. На протяжении двух сезонов сериал ежедневно возглавлял ТОП-20 лучших телепрограмм, наращивал показатели, удерживал первое место в слоте, а отрыв от ближайшего конкурента составил более 50%.

Редакция STB.UA поздравляет актрису театра и кино Ксению Мишину и желает новых творческих успехов и существенных вкладов в развитие украинской культуры! 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить