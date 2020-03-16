На сегодня, 16 марта, в Украине подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом. Больные COVID-19 – жители Черновицкой (4) и Житомирской (1) областей. И пока Украина переходит на строгий карантин из-за коронавируса, закрываются магазины и заведения общественного питания, эксклюзивно для телеканала СТБ экс-министерка здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала все, что вы должны знать о коронавирусе. Как уберечься от COVID-19, почему в стране вводятся такие жесткие меры безопасности и что делать, когда вы нашли у себя симптомы коронавируса? Читайте прямо сейчас!

Известно, что для того, чтобы уберечься от коронавируса, Украина усиливает карантинные мероприятия. В ряде населенных пунктов закрываются места с потенциально высоким скоплением людей. Ко всему этому, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19. Но что это значит?

Об объявлении пандемии нам рассказала экс-министерка здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Во-первых, объявление пандемии означает, что мир имеет дело с новой болезнью. Во-вторых, люди не имеют от нее иммунитета. В-третьих, COVID-19 захватил уже весь мир! И в-четвертых, лучшие эпидемиологи не могут сейчас предсказать, как новый коронавирус будет вести себя в дальнейшем. Пандемия означает, что миру стоит быть готовыми к еще большему распространению. Объявление пандемии довольно нетипичный случай, раз это было в 2009 году. Тогда, за первый год эпидемии, H1N1 унес жизни не менее 100 000 человек. Именно поэтому Кабинет министров Украины принял решение ввести трехнедельный карантин. Это значит, что временно прекращают работу образовательные учреждения и отменяются массовые мероприятия с участием более 200 человек. При этом следует понимать, что правительство Украины действует на опережение, карантин ввели на основании не внутренних факторов, а внешних».

По словам экс-министра, учитывая количество инфицированных в мире, мы должны уменьшить количество возможных контактов, а они – в крупнейших скоплениях людей:

«Сейчас у нас легкая форма карантина, которая не предусматривает закрытие предприятий или учреждений. Чиновники не ждут, когда инфицированных станет больше. Поэтому карантин – это превентивная мера, которая работает на опережение, чтобы не повторить итальянского сценария. 25 февраля, когда я еще была министром, наша команда добавила COVID-19 в перечень особо опасных болезней. Это означает, во-первых, что лица, имеющие показания к лечению, и будут уклоняться от него, будут принудительно госпитализированы. Во-вторых, в случае сознательного подвергание других лиц опасности заражения новым коронавируса, возможно наступление ответственности, вплоть до уголовной».

Что делать во время карантина

Зоряна Скалецкая советует во время карантина не впадать в панику, подумать об ответственном отношении к собственному здоровью, соблюдать гигиену, а при наличии симптомов – обязательно обращаться к врачу:

«Согласно последним статистическим данным, каждый четвертый с симптомами простуды не обращается к врачу вообще. Сейчас не время пренебрегать собственным здоровьем и подвергать опасности своих родных. Стоит воздержаться и от зарубежных поездок. Поэтому мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!».

Известно, что карантин по всей Украине продлится до 3 апреля 2020 года. Украинцев призывают оставаться дома.

Что делать, чтобы не заболеть на коронавирус

Врачи советуют в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обращаться к своему семейному врачу.

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция – 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты питания. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекциеи, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20-40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Сколько людей болеет на коронавирус

Известно, что во всем мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевания COVID-2019. Им заболели уже более 169 000 человек! При этом, более половины уже – вне Китая, с которого началась эпидемия. В мире от коронавируса умерли 6513 человек, а выздоровели – 77257 человек.

В Украине по состоянию на 16 марта был зафиксирован один летальный случай: летняя жительница Радомышля Житомирской области, которая вернулась из Польши, умерла от осложнений через коронавирус.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

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