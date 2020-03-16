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Что приготовить на завтрак: топ-5 полезных сэндвичей от участников «МастерШеф»-9

16.03.2020

Нет времени готовить сытный и полезный завтрак? Сделайте сэндвич! Если выбрать правильные ингредиенты, он получится вкусным и таким же богатым питательными веществами, как и каша. Кроме того, сэндвичи удобно брать с собой, чтобы перекусить позже или в дороге. Простые и быстрые рецепты сэндвичей на завтрак от участников «МастерШеф»-9 – в нашем материале.

Ржаные сэндвичи с сыром, авокадо и соусом из трав

что приготовить на завтрак

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 100 г сливочного сыра
  • 50 г нежирного твердого сыра
  • 50 г козьего сыра
  • несколько ломтиков ржаного хлеба
  • листья шпината
  • зелень по вкусу

Способ приготовления:

  1. Для соуса зелень мелко порубить и смешать со сливочным сыром. Получившейся массой равномерно смазать каждый ломтик хлеба.
  2. Нарезать твердый и козий сыр. Авокадо разрезать пополам и удалить косточку. Мякоть нарезать.
  3. Собрать сэндвичи. На ломтики хлеба с соусом из трав уложить несколько листьев шпината, авокадо, твердый сыр и козий. Накрыть оставшимися ломтиками.

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Сэндвичи со свекольным хумусом

сендвичи на завтрак

Ингредиенты:

Для хумуса:

  • 1 свекла
  • 150 г белой фасоли
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 мл оливкового масла
  • соль, перец

Для сэндвичей:

  • 1 огурец
  • 1 красный болгарский перец
  • 1 морковь
  • зелень по вкусу
  • ломтики цельнозернового хлеба

Способ приготовления:

  1. Для хумуса отварить до готовности фасоль и запечь свеклу. Очистить свеклу от кожицы, крупно нарезать и поместить в чашу блендера. Добавить фасоль, измельченный чеснок и оливковое масло. Посолить и поперчить, а затем взбить все до однородности.
  2. Огурец и перец тонко нарезать. Морковь натереть.
  3. Ломтики хлеба смазать приготовленным свекольным хумусом. Сверху выложить овощи и зелень. Накрыть оставшимися ломтиками хлеба.

Сэндвичи с тунцом и яйцами

сэндвичи на завтрак

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного тунца в собственном соку
  • 1 огурец
  • 2 яйца
  • 100 г сыра рикотта
  • 2 цельнозерновые булочки
  • руккола или листья шпината по вкусу
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать пластинами. Огурец очистить и нарезать кружочками. Тунец при необходимости размять вилкой.
  2. Булочки разрезать вдоль и каждый ломтик смазать рикоттой. Выложить на половину огурцы, тунец, яйца и зелень. Посолить и поперчить по вкусу. Накрыть оставшимися двумя ломтиками булочек.

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Диетические сэндвичи из хлебцев

какие сендвичи принготовить на завтрак

Ингредиенты:

  • 100 г творога
  • 1 огурец
  • 1 редис
  • хлебцы
  • зелень по вкусу

Способ приготовления:

  1. Овощи нарезать тонкими кружочками. Зелень порубить.
  2. Хлебцы смазать творогом. Выложить овощи и зелень.

Сладкие сэндвичи с арахисовой пастой и бананом

какие сэндвичи приготовить на завтрак

Ингредиенты:

  • 100 г замороженных ягод
  • 100 г арахисовой пасты
  • 1 банан
  • ломтики хлеба с маком или сухофруктами

Способ приготовления:

  1. Ягоды измельчить блендером в пюре. Бананы нарезать кружочками.
  2. Смазать ломтики хлеба арахисовой пастой, выложить банан и полить ягодной массой. Каждый бутерброд накрыть второй половинкой хлеба.

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